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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
02.07.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Bozcaada’da caz rüzgarı...

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Bozcaada’da caz rüzgarı...

Kendine Has ve Volkswagen’in katkılarıyla gerçekleşen Bozcaada Caz Festivali, 19 - 21 Temmuz tarihleri arasında Yussef Dayes, Birsen Tezer, Erkan Oğur gibi isimleri ağırlayacak.

Bozcaada Caz Festivali’nin 2019 programında türler arası geçişler olacak. Festival sahnesinde bu yıl, Londra’dan çıkan ve çağdaş cazın bilinen ismi davulcu Yussef Dayes, yerli müziğin kadın vokallerinden Birsen Tezer blues ve caz müziği Anadolu’nun tarihi ile sentezleyen Erkan Oğur Anatolian Blues Project caz ve hiphop’ı kendine özgü tarzda harmanlayan Berlin’in sevilen ismi Bobby Rausch ft. Giw, Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit ve Volkan Öktem’in yeni projesi ‘Pow Trio’ ve çok daha fazla isim yer alacak.
3dots, allaturca ve Pavli Bozcaada organizasyonuyla 19 - 21 Temmuz tarihleri arasında Bozcaada Ayazma Manastırı'nda düzenlenecek festival Kendine Has ve Volkswagen’in yanı sıra Jack Lives Here, Metro Türkiye, Kahve Dünyası, Hayat Tek Keşfet desteği ve Jolly Tur seyahat işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

 

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