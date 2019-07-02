Bozcaada’da caz rüzgarı...
Kendine Has ve Volkswagen’in katkılarıyla gerçekleşen Bozcaada Caz Festivali, 19 - 21 Temmuz tarihleri arasında Yussef Dayes, Birsen Tezer, Erkan Oğur gibi isimleri ağırlayacak.
Bozcaada Caz Festivali’nin 2019 programında türler arası geçişler olacak. Festival sahnesinde bu yıl, Londra’dan çıkan ve çağdaş cazın bilinen ismi davulcu Yussef Dayes, yerli müziğin kadın vokallerinden Birsen Tezer blues ve caz müziği Anadolu’nun tarihi ile sentezleyen Erkan Oğur Anatolian Blues Project caz ve hiphop’ı kendine özgü tarzda harmanlayan Berlin’in sevilen ismi Bobby Rausch ft. Giw, Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit ve Volkan Öktem’in yeni projesi ‘Pow Trio’ ve çok daha fazla isim yer alacak.
3dots, allaturca ve Pavli Bozcaada organizasyonuyla 19 - 21 Temmuz tarihleri arasında Bozcaada Ayazma Manastırı'nda düzenlenecek festival Kendine Has ve Volkswagen’in yanı sıra Jack Lives Here, Metro Türkiye, Kahve Dünyası, Hayat Tek Keşfet desteği ve Jolly Tur seyahat işbirliğiyle gerçekleştirilecek.
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