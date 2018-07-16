Bozcaada’da caz başkadır
Bozcaada Caz Festivali 27 Temmuz'da ikinci kez başlıyor. Festivalde Ceyl’an Ertem'den Korhan Futacı'ya zengin bir müzisyen kadrosu sahne alacak.
Açıkhavada bir caz festivali deneyimi tasarlayarak caz festivallerine yeni bir bakış açısı getiren Bozcaada Caz Festivali’nin ikincisi 27 - 29 Temmuz tarihlerinde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Farklı jenerasyonlardan müzisyenleri dinleyiciyle buluşturacak festival funk, pop, etnik, Balkan, füzyon ve özgür caz gibi türleri içerecek geniş bir programla Pavli Bozcaada, Kabak & Lin ve Allaturca Music iş birliğiyle düzenlenecek. Korhan Futacı’nın Ediz Hafızoğlu, Çağrı Sertel, Volkan Hürsever gibi isimlerle gerçekleştireceği ‘Pavli Experiment’ ve yine sadece bu festival için bir araya gelecek olan İmer Demirer, Mehmet İkiz, Engin Recepoğulları, Can Çankaya, Su İdil, Tolga Bilgin gibi isimleri buluşturan ‘Bozcaada Ensemble’, Kendine Has ve Avek Volkswagen katkılarıyla gerçekleşecek festivalin özel projelerinden.
Avrupa caz sahnesinin önde gelen isimlerinden Fransız trompetçi Erik Truffaz ise Alp Ersönmez’in ‘Cereyanlı’ projesinde sahneye çıkacak. ‘Cereyanlı’ projesinde Volkan Öktem, Çağrı Sertel, Engin Recepoğulları da sahnede olacak. Ceyl’an Ertem, Nilipek, FOURinthePOCKET, Lahza (Cenk Erdoğan, Mehmet İkiz), Yarımdünya Klarnet Trio, Ercüment Orkut ‘Low Profile’ (Alper Yılmaz), Deniz Mahir Kartal feat. Sarp Maden, Emir Ersoy ‘Projecto Cubano’
Kaan Düzarat (Dj Set), Harun İzer (Dj Set) fibi isimleri de ağırlayacak festival, üç gün boyunca müzik dışı yan etkinliklerle birlikte tüm Bozcaada’ya yayılacak. Biletler Biletix’ten edinilebilir.
Festival programının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
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