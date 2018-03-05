Bozcaada bir kez daha caz ile buluşmaya hazırlanıyor

Farklı jenerasyonlardan müzisyenleri dinleyiciyle buluşturacak olan Bozcaada Caz Festivali; funk, pop, etnik, balkan, füzyon ve özgür caz gibi türleri içerecek geniş bir programla müzikseverleri caz ile buluşturacak. Bünyesine bu sene müzikle beraber, atölyeler, sosyal projeler, gastronomi projeleri, adanın farklı noktalarında etkinlikler ve konserler ekleyerek içeriğini genişletecek Bozcaada Caz Festivali sahnede kalmayıp, tüm Bozcaada'ya yayılacak. Doğa ve adayla bağı ile ilgi çeken festivalin detaylı programı ve biletleri yakında açıklanacak.