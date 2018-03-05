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    Bozcaada bir kez daha caz ile buluşmaya hazırlanıyor

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 13:25 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz sene ilk kez düzenlenen ve biletleri tükenen Bozcaada Caz Festivali bu sene 27-28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

    Farklı jenerasyonlardan müzisyenleri dinleyiciyle buluşturacak olan Bozcaada Caz Festivali; funk, pop, etnik, balkan, füzyon ve özgür caz gibi türleri içerecek geniş bir programla müzikseverleri caz ile buluşturacak. Bünyesine bu sene müzikle beraber, atölyeler, sosyal projeler, gastronomi projeleri, adanın farklı noktalarında etkinlikler ve konserler ekleyerek içeriğini genişletecek Bozcaada Caz Festivali sahnede kalmayıp, tüm Bozcaada'ya yayılacak. Doğa ve adayla bağı ile ilgi çeken festivalin detaylı programı ve biletleri yakında açıklanacak. 

    Bozcaada bir kez daha caz ile buluşmaya hazırlanıyor

    Etiketler: Kitapsanat , Bozcaada Caz Festivali , Bozcaada
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