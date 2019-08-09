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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
09.08.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

‘Böyledir Bizim Sevdamız’ müzikali Ekim’de Eskişehir’de

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‘Böyledir Bizim Sevdamız’ müzikali Ekim’de Eskişehir’de

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ekim’de prömiyeri gerçekleştirilecek olan, Livaneli’nin şarkılarından yola çıkılarak projelendirdiği ‘Böyledir Bizim Sevdamız’ adlı müzikal oyununun provalarına başladı.

2019-2020 Tiyatro sezonuna Livaneli Müzikali ile başlayacak olan Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrasının ortaklaşa gerçekleştireceği ‘Böyledir Bizim Sevdamız’ adlı müzikalin dünya prömiyeri Ekim ayı başında Eskişehir’de gerçekleştirilecek. Ülkemizi derinden etkileyen toplumsal olayları ve yakın Türkiye tarihini konu alan müzikal, Zülfü Livaneli’nin şarkıları eşliğinde seyirci ile buluşacak. Müzikal 50 kişilik bir kadroya sahip. Livaneli şarkılarını da seslendirecek olan Eskişehir Şehir Tiyatroları sanatçıları ile müzikleri icra edecek olan Eskişehir Senfoni Orkestrası müzisyenlerinin yanı sıra profesyonel bale sanatçıları da prodüksiyonda yer alacak. Projeye, çıkış aşamasından itibaren düşünce ve önerileri ile eşlik eden Zülfü Livaneli müzikal ile ilgili olarak “Eskişehir kültür ve sanat alanında kendisini tüm dünyaya ispatlamış bir kenttir. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası da Eskişehirlilerin göz bebeğidir. Projeye olan inançları ve müziğime bakış açıları beni de heyecanlandırdı. Hepimizin zevkle izleyeceği bir gösteri ile bizleri buluşturacaklarına eminim” şeklinde konuştu.

Orkestra Şefliğini Aytuğ Ülgen'in üstlendiği müzikalin hareket düzenini Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçısı Deniz Alp gerçekleştirecek. Ekim ayı başında dünya prömiyeri ile açılış yapacak olan müzikal, yıl boyunca Eskişehir’de ve Türkiye’nin farklı birçok bölgesinde sahnelenmeye devam edecek.

‘Böyledir Bizim Sevdamız’ müzikali Ekim’de Eskişehir’de

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