‘Böyledir Bizim Sevdamız’ müzikali Ekim’de Eskişehir’de
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ekim’de prömiyeri gerçekleştirilecek olan, Livaneli’nin şarkılarından yola çıkılarak projelendirdiği ‘Böyledir Bizim Sevdamız’ adlı müzikal oyununun provalarına başladı.
2019-2020 Tiyatro sezonuna Livaneli Müzikali ile başlayacak olan Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrasının ortaklaşa gerçekleştireceği ‘Böyledir Bizim Sevdamız’ adlı müzikalin dünya prömiyeri Ekim ayı başında Eskişehir’de gerçekleştirilecek. Ülkemizi derinden etkileyen toplumsal olayları ve yakın Türkiye tarihini konu alan müzikal, Zülfü Livaneli’nin şarkıları eşliğinde seyirci ile buluşacak. Müzikal 50 kişilik bir kadroya sahip. Livaneli şarkılarını da seslendirecek olan Eskişehir Şehir Tiyatroları sanatçıları ile müzikleri icra edecek olan Eskişehir Senfoni Orkestrası müzisyenlerinin yanı sıra profesyonel bale sanatçıları da prodüksiyonda yer alacak. Projeye, çıkış aşamasından itibaren düşünce ve önerileri ile eşlik eden Zülfü Livaneli müzikal ile ilgili olarak “Eskişehir kültür ve sanat alanında kendisini tüm dünyaya ispatlamış bir kenttir. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası da Eskişehirlilerin göz bebeğidir. Projeye olan inançları ve müziğime bakış açıları beni de heyecanlandırdı. Hepimizin zevkle izleyeceği bir gösteri ile bizleri buluşturacaklarına eminim” şeklinde konuştu.
Orkestra Şefliğini Aytuğ Ülgen'in üstlendiği müzikalin hareket düzenini Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçısı Deniz Alp gerçekleştirecek. Ekim ayı başında dünya prömiyeri ile açılış yapacak olan müzikal, yıl boyunca Eskişehir’de ve Türkiye’nin farklı birçok bölgesinde sahnelenmeye devam edecek.
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