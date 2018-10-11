Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu kitaplarının üçüncüsü çıktı
Medya sanatı meraklıları için önemli bir kaynak sunan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu kitaplarının üçüncü cildi yayımlandı.
Bugün yaklaşık 1000 eserden oluşan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun 30 yıllık birikimi ve serüvenine dahil olmak isteyen sanatseverler için hazırlanan koleksiyon kitapları serisinin üçüncü cildi yayımlandı. Serinin birinci ve ikinci cildinde koleksiyonun kuruluş ve gelişim aşamalarını temsil eden eserlere yer verilirken, yeni yayımlanan üçüncü cilt ise koleksiyonun medya sanatını merkezine alan bir birikim stratejisi sürdürdüğünü gösteriyor. Medya sanatına dair eserlerin çoğunlukta olduğu üçüncü ciltte yer alan eserlere, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu ile çalışmış olan küratörler Emre Baykal, DooEun Choi, William A. Ewing, Rudolf Frieling, Dr. Christiane Paul ve Dr. Necmi Sönmez’in yapmış olduğu sanatçı söyleşileri eşlik ediyor.
İngilizce yayımlanan kitapta eserleri ve söyleşileriyle yer alan sanatçılar arasında Edward Burtynsky, Choe U-Ram, John Gerrard, Ali Kazma, Ola Kolehmainen, Rachel Rossin, Rafaël Rozandaal, teamLab, Frank Thiel, Universal Everything ve Marina Zurkow bulunuyor.
Borusan Contemporary Genel Sanat Direktörü Kathleen Forde, kitabın girişinde yer alan yazısında şu ifadelere yer veriyor: “Borusan Contemporary’de hem koleksiyona yeni alımlarda hem de düzenlediğimiz sergilerde pek çok farklı sanatçı ve küratörle birlikte çalışıyoruz. Stratejimizin ardında, uluslararası çağdaş sanat ve medya sanatı ortamından pek çok yaratıcı perspektif için bir sergi platformu oluşturma arzumuz yatıyor. Bu sorumlulukla sadece var olan eserleri koleksiyona katmakla yetinmiyor, sanatçıları Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu ve Perili Köşk binası için yeni işler üretmeye teşvik ediyoruz. Bu serüvenimizi sanatseverlerin yakından izleyebilecekleri kitaplarla arşivlere katmaktan ötürü mutluluk duyuyorum.”
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