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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.10.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu kitaplarının üçüncüsü çıktı

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Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu kitaplarının üçüncüsü çıktı

Medya sanatı meraklıları için önemli bir kaynak sunan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu kitaplarının üçüncü cildi yayımlandı.

Bugün yaklaşık 1000 eserden oluşan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun 30 yıllık birikimi ve serüvenine dahil olmak isteyen sanatseverler için hazırlanan koleksiyon kitapları serisinin üçüncü cildi yayımlandı. Serinin birinci ve ikinci cildinde koleksiyonun kuruluş ve gelişim aşamalarını temsil eden eserlere yer verilirken, yeni yayımlanan üçüncü cilt ise koleksiyonun medya sanatını merkezine alan bir birikim stratejisi sürdürdüğünü gösteriyor. Medya sanatına dair eserlerin çoğunlukta olduğu üçüncü ciltte yer alan eserlere, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu ile çalışmış olan küratörler Emre Baykal, DooEun Choi, William A. Ewing, Rudolf Frieling, Dr. Christiane Paul ve Dr. Necmi Sönmez’in yapmış olduğu sanatçı söyleşileri eşlik ediyor.
 
İngilizce yayımlanan kitapta eserleri ve söyleşileriyle yer alan sanatçılar arasında Edward Burtynsky, Choe U-Ram, John Gerrard, Ali Kazma, Ola Kolehmainen, Rachel Rossin, Rafaël Rozandaal, teamLab, Frank Thiel, Universal Everything ve Marina Zurkow bulunuyor.
 
Borusan Contemporary Genel Sanat Direktörü Kathleen Forde, kitabın girişinde yer alan yazısında şu ifadelere yer veriyor: “Borusan Contemporary’de hem koleksiyona yeni alımlarda hem de düzenlediğimiz sergilerde pek çok farklı sanatçı ve küratörle birlikte çalışıyoruz. Stratejimizin ardında, uluslararası çağdaş sanat ve medya sanatı ortamından pek çok yaratıcı perspektif için bir sergi platformu oluşturma arzumuz yatıyor. Bu sorumlulukla sadece var olan eserleri koleksiyona katmakla yetinmiyor, sanatçıları Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu ve Perili Köşk binası için yeni işler üretmeye teşvik ediyoruz. Bu serüvenimizi sanatseverlerin yakından izleyebilecekleri kitaplarla arşivlere katmaktan ötürü mutluluk duyuyorum.”

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