Boralıoğlu’na Duygu Asena Roman Ödülü
Duygu Asena ‘Kadının Hala Adı Yok’ Roman Ödülü, Dünya’dan Aşağı adlı eseriyle Gaye Boralıoğlu’na verildi.
Doğan Kitap, Türkiye’yi kadın hakları, özgürlük ve eşitlik konularında “ilk”lerle tanıştıran Duygu Asena’nın anısını ve fikirlerini yaşatmak için Duygu Asena ‘Kadının Hâlâ Adı Yok’ Roman Ödülü, Dünyadan Aşağı adlı eseriyle Gaye Boralıoğlu’nun oldu. Karaköy Mahkeme Lokantası’nda gerçekleştirilen törende Gaye Boralıoğlu plaketini ve On Bin Lira değerindeki ödülünü, Doğan Egmont Genel Müdürü Gülgün Çarkoğlu ve Jüri Başkanı Doğan Hızlan’ın elinden aldı.
Boralıoğlu; “Benim için çok anlamlı olan bu ödüle Dünyadan Aşağı’yı layık gören başta jüriye, Doğan Kitap’a ve Duygu Asena’ya çok
teşekkür ederim. Ödüller yalnızca eseri ya da yazarı onurlandırmakla kalmaz aynı zamanda edebiyat yolunda yürüyen genç yazarların yolunu da aydınlatır, bir ışık olur. Sevgili Duygu Asena’yı şahsen de tanıma olanağım olmuştu. Kadın hakları konusundaki mücadelesini müthiş bir dirençle ve zarafetle sürdürdü. Zarafet, haysiyet, diğerkamlık... bugün hasret kaldığımız kavramlar... Dünyanın alacakaranlığında, edebiyat daima benim için bir sığınak oldu. Bu ödülün manevi değeri benim için çok büyük. Bu sığınakta yalnız olmadığımı hissediyorum. Öte yandan bu ödülün bir de maddi değeri var, onu da eziyet gören kadınlara bir sığınak olması umuduyla Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na bağışlıyorum.“ dedi...
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