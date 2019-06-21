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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.06.2019 - 16:36, Son Güncelleme:

Boralıoğlu’na Duygu Asena Roman Ödülü

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Boralıoğlu’na Duygu Asena Roman Ödülü

Duygu Asena ‘Kadının Hala Adı Yok’ Roman Ödülü, Dünya’dan Aşağı adlı eseriyle Gaye Boralıoğlu’na verildi.

Doğan Kitap, Türkiye’yi kadın hakları, özgürlük ve eşitlik konularında  “ilk”lerle tanıştıran Duygu Asena’nın anısını ve fikirlerini yaşatmak için Duygu Asena ‘Kadının Hâlâ Adı Yok’ Roman Ödülü, Dünyadan Aşağı adlı eseriyle Gaye Boralıoğlu’nun oldu. Karaköy Mahkeme Lokantası’nda gerçekleştirilen törende Gaye Boralıoğlu plaketini ve On Bin Lira değerindeki ödülünü, Doğan Egmont Genel Müdürü Gülgün Çarkoğlu ve Jüri Başkanı Doğan Hızlan’ın elinden aldı.

Boralıoğlu’na Duygu Asena Roman Ödülü

Boralıoğlu; “Benim için çok anlamlı olan bu ödüle Dünyadan Aşağı’yı layık gören başta jüriye, Doğan Kitap’a ve Duygu Asena’ya çok
teşekkür ederim. Ödüller yalnızca eseri ya da yazarı onurlandırmakla kalmaz aynı zamanda edebiyat yolunda yürüyen genç yazarların yolunu da aydınlatır, bir ışık olur. Sevgili Duygu Asena’yı şahsen de tanıma olanağım olmuştu. Kadın hakları konusundaki mücadelesini müthiş bir dirençle ve zarafetle sürdürdü. Zarafet, haysiyet, diğerkamlık... bugün hasret kaldığımız kavramlar... Dünyanın alacakaranlığında, edebiyat daima benim için bir sığınak oldu. Bu ödülün manevi değeri benim için çok büyük. Bu sığınakta yalnız olmadığımı hissediyorum. Öte yandan bu ödülün bir de maddi değeri var, onu da eziyet gören kadınlara bir sığınak olması umuduyla Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na bağışlıyorum.“ dedi...

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