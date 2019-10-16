Booker ödülü Atwood ve Evaristo’ya
Edebiyat dünyasının en prestijli ödüllerinden Booker’ın bu seneki kazananları Margaret Atwood ve Bernardine Evaristo oldu. Jüri, kurallara karşı gelerek bu sene ödülü iki yazar arasında paylaştırdı.
Son yılların en popüler edebiyatçılarından Kanadalı yazar Atwood, Booker’ı dünyaca ünlü romanı ‘Damızlık Kızın Öyküsü’nün (The Handmaid’s Tale) devamı niteliğindeki ‘The Testaments’ ile kazandı. İngiliz yazar Evaristo ise İngiltere’de yaşayan, 12 ile 93 yaşları arasında, çoğunluğu kadın ve siyah 12 karakterin hayatını anlattığı kitabı ‘Girl, Woman, Other’la ödüle layık görüldü.
Londra’daki törende konuşan Atwood, favoriler arasında gösteriliyor olmasına rağmen “İkimiz de bu ödülü beklemiyorduk” dedi. 79 yaşındaki Atwood, ödülü kazanan en yaşlı yazar olurken Evaristo da ilki 1969’da verilen ödülü kazanan ilk siyah kadın ve ilk siyah İngiliz yazar oldu. 2000 yılında da ‘Kör Suikastçi’ (The Blind Assassin) adlı kitabıyla Booker kazanan Atwood, ödülü ikinci kez kazanan dördüncü yazar.
Ödülün kazananı her yıl İngilizce yazılan ve İngiltere ya da İrlanda’da basılan kitaplar arasından seçiliyor. Kazanan yazar 50 bin sterlin (yaklaşık 62 bin 800 dolar) para ödülünün sahibi oluyor. Booker ödülünün bu yılki kısa listesine kalan altı yazar arasında ‘On Dakika Otuz Sekiz Saniye’ adlı romanıyla Elif Şafak da vardı. Jüri başkanı Peter Florence, jürinin beş saat süren toplantıda tek bir isim üzerinde anlaşamadığını ve ödül komitesinin karşı çıkmasına rağmen ödülü iki kişiye verdiklerini açıkladı.
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