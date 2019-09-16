Boğaziçi’nin uluslararası jüri başkanı Filipinler’den
7. Boğaziçi Film Festivali’nin uluslararası jüri başkanı Filipinli yönetmen Brillante Ma Mendoza.
7. Boğaziçi Film Festivali’nin uluslararası jürisine Filipinli senarist ve yönetmen Brillante Ma Mendoza başkanlık edecek. 18-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin uluslararası uzun metraj yarışması jüri başkanı olduğu açıklanan Mendoza filmlerinde gerçek insanlara ve onların deneyimlerine yer veren bir isim. Kendine has sinematografisi ve kurgusuyla uluslararası birçok festivalde başarılar kazanan yönetmen, 2009’da ‘Kinatay’ filmi ile Cannes Film Festivali’nde ‘En İyi Yönetmen’ ödülü almıştı.
7. Boğaziçi Film Festivali Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, TRT ile Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı’nın destekleriyle, Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından 18-25 Ekim arasında gerçekleşiyor. Gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak.
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