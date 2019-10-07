Boğaziçi Film Festivali biletleri satışa çıktı
Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 7. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 18-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek ve gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak. Boğaziçi Film Festivali biletleri 7 Ekim’de satışa çıkıyor.
Türkiye ve dünya sinemasının en iyi ve ödüllü örneklerini sinemaseverlerle buluşturacak olan 7. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 25 ülkeden toplam 83 filme ev sahipliği yapacak. Boğaziçi Film festivali bu yıl 7. yaşını David Fincher’in bir seri katilin 7 ölümcül günahı işleyenleri kendi yöntemleriyle öldürmesini anlattığı kült filmi 'Se7en', Ingmar Bergman’ın sinema tarihinin en önemli filmlerinden kabul edilen 1957 yılı yapımı 'Yedinci Mühür' ve Akira Kurosawa’nın kariyerinin doruk noktası olarak görülen 1954 yılı yapımı 'Yedi Samuray' ile kutluyor.
Güney Kore Sineması’nın kendine özgü filmleri ile tanınan öncü yönetmenlerinden sinemanın sessiz nefesi Kim Ki Duk, 7. Boğaziçi Film Festivali’nde Onur Ödülü almak için Türkiye’ye geliyor. Uzun yıllar içinde kişisel sinema dilini yaratabilen bir isim olan Kim Ki-Duk; Berlin, Venedik, Cannes gibi üst düzey festivallerden bolca ödül aldı. Yönetmenin festival kapsamında özel bir retrospektifi de izleyicilerle buluşacak. 'The Net' ve 'Pieta' filmlerinin yanı sıra Berlin Film Festivali’nde de yer alan 'Human, Space, Time and Human' filmi de Türkiye’de ilk defa gösterilecek. Bosphorus Film Lab kapsamında özel bir masterclass verirken, kapanış töreninde ise onur ödülü alacak.
Boğaziçi Film Festivali’nin ilgi ve merak ile takip edilen masterclass (ustalık sınıfı) etkinlikleri bu yıl da çok iddialı. Güney Kore’li Kim Ki Duk ve Filipinli yönetmen Brillante Mendoza ile iki ayrı masterclass, Bosphorus Film Lab kapsamında düzenleniyor. Brillante Mendoza festivalin açılış töreninde Onur Ödülü alacakken, Kim Ki Duk ise Onur Ödülü’nü festivalin kapanış töreninde alacak.
7. Boğaziçi Film Festivali, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kurumsal İş Ortağı TRT, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı ve Kurumsal İletişim Ortağı Türk Medya’nın destekleriyle gerçekleşiyor.
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