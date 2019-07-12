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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dr. BURAK PEKÜN
12.07.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Bodrum’un sanat merkezi

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Bodrum’un sanat merkezi

Bodrum Ortakent’te denize 1 km. uzaklık ve 57 metre rakımda bulunan bir eğitim yerleşkesi... Ortakent-Yahşi, Bağla koylarını ve tam karşısındaki Kos Adası’nı panoramik perspektifine alan, yeşillikler içerisindeki Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi’nden bahsediyoruz. Öğrenciler için de ‘şans’ sayılabilecek nitelikte bir fakülte... Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bağlı Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi’ni, Dekan Prof. Erol Turgut’tan dinledik.

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi’ni, daha önce duymamış olanlar için, sizden dinleyebilir miyiz?

Fakültemiz eğitim-öğretime 2004’te Bodrum merkezde başladı. Yeni bölümler açıldıkça var olan bina yetmez oldu. 2009’da, mimarisi tamamen bölümlerin ihtiyacına uygun olarak tasarlanan, Ortakent Yerleşkesi’ndeki yeni binamıza taşındık. Burası iki katlı ve bölgenin dokusuna uygun taş mimariye sahip bir bina. Fakültemizdeki atölye ve derslikler özel bir tasarımla tavandan güneş ışığı alıyor, öğrenciler çalışmalarını doğal ışık altında gerçekleştirebiliyor.

Fakültenin tarihi ve kültürel bir dokusu da olan Bodrum’la ilişkisi nasıl?

Fakültemiz bir yandan tarihsel ve kültürel zenginlikleriyle Bodrum’dan beslenirken bir yandan da hem eğitim öğretimi hem de gerçekleştirdiği etkinliklerle bölgeye sanatsal bir kimlik kazandırarak kentle bütünleşiyor. Başta kentin seçkin kültür merkezi ve sanat galerilerinde düzenlediklerimiz olmak üzere, gelenekselleşmiş sergilerimizi halkla buluşturarak kentin kültürel kimliğine yeni değerler katıyoruz. Buraya hiçbir turistik yerde olmayan sanatsal bir kimlik kazandırıyoruz. Sergilerin yanı sıra fakültemiz düzenlediği ulusal, uluslararası sempozyum, konferans ve çalıştaylarla da kentin kültürel yaşamına olan bir katkı sunuyor. Ayrıca fakültemizde, bölgedeki her yaştan sanatseverin katılımına açık resim, grafik, heykel, seramik ve sahne sanatları alanında yaz kursları düzenliyoruz.

Bu durum öğrencilerin çalışma motivasyonunu da etkiliyor olsa gerek...

Öğrencilerimiz kentteki müze ve ören yerlerine kolaylıkla ulaşabiliyor, eserleri yerinde gözlemleyip eskizler yapıyor. Eserleri yorumlayıp kendi özgün çalışmalarını oluşturmak üzere yeni anlatım biçimleri geliştiriyorlar.

Fakültedeki bölümlerden ve çalışma alanlarından bahseder misiniz?

2004’te Resim ve Grafik Bölümü, 2005’te Heykel, 2013’te Sahne Sanatları, 2018’de ise Seramik Bölümleri lisans eğitimine başladı. Her bölüm kendi içinde alt uzmanlık alanlarını barındırıyor. Bu yıl Resim, Grafik, Heykel, Seramik ve Sahne Sanatları bölümlerinin özel yetenek sınavları ağustosun son haftalarında yapılacak. Fakültemizdeki sergi, çalıştay, sempozyum, konferans vb. etkinlikler ise uluslararası bir perspektifle düzenleniyor. Önümüzde 3-4 Ekim’de düzenlenecek 3. Uluslararası Sanat Sempozyumu var. Çağdaş sanat ve tasarım alanında bildirilerin sunulacağı sempozyuma sanatseverler ve halkımız davetli.

Fakülteye dair gelecek planlarınız nelerdir?

Ulusal anlamda saygın, seçkin, tercih edilir bir fakülte olmak, uluslararası bağlantılı etkinlikler düzenleyerek daha da öne çıkmak, çekim merkezi oluşturmak... Güncel gelişimlere ayak uydurabilen, çağdaş, evrensel bilgi, donanım ve deneyimlere sahip öğrenciler yetiştirmek temel amacımız. Bu düşüncelerle herkesi, denize yalnızca 1 km. uzaklıkta, özel taş mimarisiyle yaratıcılık ve hayal gücünü depreştiren fakültemizi görmeye davet ediyorum.

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