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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
01.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bodrum’da Fazıl Say prömiyeri

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Bodrum’da Fazıl Say prömiyeri

Doğuş Grubu tarafından düzenlenen Bodrum Müzik Festivali, 15. yılında Türkiye ve dünyadan önemli müzisyenleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Sanat danışmanlığını Tuğçe Tez’in üstlendiği Bodrum Müzik Festivali, 22-25 Ağustos tarihleri arasında Fazıl Say, Pablo Ferrández, Ksenija Sidorova, Karsu, Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrández, Umut Sağlam, Kerem Tunçer, Orkun Pala ve Barok Bostancı’nın kurduğu Quartet Parantez, Faruk Kalaycı, Francesco Tristano, Korhan Futacı, Jess Gillam, Zeynep Özsuca ve Mert Fırat gibi sanatçıların yanı sıra Bilkent Senfoni Orkestrası, Olten Filarmoni Orkestrası ve Finlandiya’nın olağanüstü tango yorumlarıyla ünlü armonika grubu Sväng gibi topluluklara da ev sahipliği yapacak.

Festival, yıldızı her geçen gün parlayan genç şef Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası’nın Fazıl Say’a Beethoven’ın ‘3. Piyano Konçertosu’nda eşlik edeceği konserle açılacak. 22 Ağustos’ta D-Marin Turgutreis’teki konserde festivalin gelişiminde büyük payı olan Fazıl Say’a onur ödülü verilecek. 23 Ağustos’ta ise festival, Say’ın güzel bir dünyanın hayaliyle örülü bestesi ‘Umut Senfonisi’nin Türkiye prömiyerine ev sahipliği yapacak. Yine D-Marin Turgutreis’te gerçekleşecek konserde Bilkent Senfoni’yi bu kez başarılı şef İbrahim Yazıcı yönetecek. Aynı konserde ünlü İspanyol çellist Pablo Ferrández de Dvorak’ın ‘Çello Konçertosu’nu yorumlayacak.

‘Akordeonun prensesi’ unvanını taşıyan Letonyalı Ksenija Sidorova’nın 24 Ağustos’ta Olten Filarmoni ve Finlandiyalı topluluk Sväng Armonika Dörtlüsü’yle tango başyapıtlarını yorumlayacağı festival, 25 Ağustos’ta caz festivallerinin vazgeçilmez isimlerinden Karsu’yu İzmir’in başarılı orkestrası Olten Filarmoni’yle bir araya geliyor.

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın yanı sıra birçok genç yeteneği de Sabah ve Günbatımı Konserleri’nde ağırlayacak festivalden elde edilen gelirler bu yıl da maddi imkanı yetersiz otizmli çocukların eğitimi için kullanılacak.

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