Bodrum’da bale akşamları
Bu yıl 16’ncısı düzenlenecek Bodrum Bale Festivali, 1-5 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Antik Tiyatrosu’nda izleyicilerle buluşacak.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün 2003 yılından beri kesintisiz düzenlediği festivalin açılışı, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde iki yıldır kapalı gişe oynayan ‘Zorba’yla yapılacak. Lorca Massine’nin kareografisiyle izleyici karşısına çıkacak ‘Zorba’nın müziği Mikis Theodorakis imzası taşıyor. 3 Ağustos’ta İspanya’dan gelen ve üç kardeşin, Rosario, Ricardo, José CastroRomero’nun kurduğu CastroRomero Flamenco topluluğu ‘Esencia Flamenca’ performansıyla sahnede olacak. Viyana Devlet Opera Balesi Birliği’nin sahneye koyacağı 8 Ağustos’taki ‘Viyana Bale Yıldızları Akşamı’yla devam edecek festival, 11 Ağustos’ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenecek ‘Don Kişot’ balesini ağırlayacak. Festivalin kapanışını Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu ‘Frida’yla yapacak. Festivaldeki tüm temsiller 21.30’da başlayacak.
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