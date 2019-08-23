Bodrum Müzik Festivali Fazıl Say ile başladı
15. Bodrum Müzik Festivali, 22 Ağustos’ta genç şef Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası’nın Fazıl Say’a Beethoven’ın 3. Piyano Konçertosu’nda eşlik ettiği ve dört bini aşkın kişinin izlediği açılış konseriyle başladı. Festivalde Fazıl Say’a onur ödülü verildi.
Sanat Danışmanlığını Tuğçe Tez’in üstlendiği Bodrum Müzik Festivali dört gün boyunca, Fazıl Say, Pablo Ferrández, Ksenija Sidorova, Karsu, Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrández, Umut Sağlam, Kerem Tunçer, Orkun Pala ve Barok Bostancı’nın kurduğu Quartet Parantez, Faruk Kalaycı, Francesco Tristano, Korhan Futacı, Jess Gillam, Zeynep Özsuca ve Mert Fırat gibi sanatçıları ağırlarken, aynı zamanda Bilkent Senfoni Orkestrası, Olten Filarmoni Orkestrası ve Finlandiya’nın tango yorumlarıyla ünlü armonika grubu Sväng gibi topluluklara da ev sahipliği yapıyor. Bodrum Müzik Festivali’nden elde edilen gelirler bu yıl da maddi imkanı yetersiz otizmli çocukların eğitimi için kullanılmaya devam edilecek.
Festival biletleri Biletix’te.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle