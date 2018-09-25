Bitmeyen aşkın mezarı
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyündeki Parion Antik Kenti'ndeki kazılarında bulunan ve iki sevgiliye ait olduğu tahmin edilen mezar, "bitmeyen bir aşkın öyküsü" olarak koruma altına alınıp arkeopark haline getirildi.
Parion Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş birbirlerine sarılmış haldeki iskeletlerin 1500 yıl önceye tarihlendirildiğini aktardı. Keleş iki mezarın kazılarda ortaya çıkarılan Geç Bizans şapeli alanında bulunduğunu ve söz konusu yapıyı önemli kıldığını dile getirerek “Biz farkında olmadan burada böyle bir aşkın yaşandığını ortaya çıkarıp aşkın kalıntılarını da bulmuş olduk. Hem aşkı hem de bu yapıyı koruma altına alalım istedik" dedi. Birbirine sarılmış kadın ve erkek mezarlarının dünyada çok fazla örneğine rastlanmadığını vurgulayan Keleş, bu tarz mezarların Anadolu'daki tek örneği olduğunu söyledi.
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