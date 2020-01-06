'Bişey Yap Met' DasDas'ta prömiyer yapıyor

DasDas, ocak ayında yeni oyunların prömiyerlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yeni yılda önce Aziz Nesin’in kaleme aldığı, Tiyatro Ram tarafından sahnelenen, ‘Bişey Yap Met’ oyunu ilk kez tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Burak Yerlikaya’nın yönetip tasarladığı oyunda Ozan Uygun, Mahperi Mertoğlu, Ömür Kayakırılmaz, Elif Gizem Aykul, Zeliha Gürsoy, Tiraje Başaran ve Yavuzhan Doğan rol alıyor. 18 Ocak’ta prömiyerini yapacak ‘Bişey Yap Met’, insanların aslında kendi karanlıklarından değil, bilgisizliklerinden kaynaklanan korkularıyla yüzleşmelerini anlatıyor.

‘Bişey Yap Met’, 30 Ocak’ta DasDas’ın Atölye sahnesinde yeniden izleyicilerle buluşacak.

Biletler www.dasdas.com.tr ’de satışta.