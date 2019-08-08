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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
08.08.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

‘Bir Zamanlar… Hollywood’da İKSV Galaları’nda

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‘Bir Zamanlar… Hollywood’da İKSV Galaları’nda

İstanbul Kültür Sanat Vakfı(İKSV) tarafından Quentin Tarantino’nun son filmi ‘Once Upon A Time… In Hollywood / Bir Zamanlar… Hollywood’da, vizyona çıkışından önce, 21 Ağustos Çarşamba 21.30’da Kadıköy Sineması’nda gösterilecek.

Quentin Tarantino’nun dokuzuncu filmi olan ve Cannes’da Altın Palmiye için yarışan ‘Bir Zamanlar… Hollywood’da, başta Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt olmak üzere birçok Hollywood oyuncusunu bir araya getiriyor. Film, 1969 yazında Los Angeles’ta geçiyor. Başkarakterleri, TV dizileriyle şöhreti yakalayıp sinemaya geçmenin yollarını arayan oyuncu Rick Dalton ile dönüşümü şimdiden yakalamış dublörü, şoförü ve en iyi arkadaşı Cliff Booth. Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt’in ilk kez birlikte rol aldığı filmin oyuncu kadrosunda Margot Robbie, Al Pacino, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Austin Butler, Dakota Fanning ve Bruce Dern gibi oyuncular yer alıyor. ‘Bir Zamanlar… Hollywood’da, Türkiye’de 23 Ağustos’ta gösterime girecek, İKSV Galaları kapsamındaysa 21 Ağustos Çarşamba 21.30’da Kadıköy Sineması’nda izleyiciyle buluşacak. Filmin 25 TL olan biletleri 16 Ağustos Cuma günü 10.30’dan itibaren Biletix ve İKSV ana gişeden satışa sunulacak.

‘Bir Zamanlar… Hollywood’da İKSV Galaları’nda

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