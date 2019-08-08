‘Bir Zamanlar… Hollywood’da İKSV Galaları’nda
İstanbul Kültür Sanat Vakfı(İKSV) tarafından Quentin Tarantino’nun son filmi ‘Once Upon A Time… In Hollywood / Bir Zamanlar… Hollywood’da, vizyona çıkışından önce, 21 Ağustos Çarşamba 21.30’da Kadıköy Sineması’nda gösterilecek.
Quentin Tarantino’nun dokuzuncu filmi olan ve Cannes’da Altın Palmiye için yarışan ‘Bir Zamanlar… Hollywood’da, başta Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt olmak üzere birçok Hollywood oyuncusunu bir araya getiriyor. Film, 1969 yazında Los Angeles’ta geçiyor. Başkarakterleri, TV dizileriyle şöhreti yakalayıp sinemaya geçmenin yollarını arayan oyuncu Rick Dalton ile dönüşümü şimdiden yakalamış dublörü, şoförü ve en iyi arkadaşı Cliff Booth. Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt’in ilk kez birlikte rol aldığı filmin oyuncu kadrosunda Margot Robbie, Al Pacino, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Austin Butler, Dakota Fanning ve Bruce Dern gibi oyuncular yer alıyor. ‘Bir Zamanlar… Hollywood’da, Türkiye’de 23 Ağustos’ta gösterime girecek, İKSV Galaları kapsamındaysa 21 Ağustos Çarşamba 21.30’da Kadıköy Sineması’nda izleyiciyle buluşacak. Filmin 25 TL olan biletleri 16 Ağustos Cuma günü 10.30’dan itibaren Biletix ve İKSV ana gişeden satışa sunulacak.
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