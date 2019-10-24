Bir Türk dünyaya bedel!

Ayşe Başçı

Ekrem Hamdi Bakan adını duydunuz mu? Ekrem Hamdi namı diğer König, yani ‘Kral’, dünyayı dolandıran bir Türk. Hayli ilginç bir hikâye. Zamanında tüm dünyada ses getirmiş bu olayı hatırlayanların, daha doğrusu bilenlerin sayısı çok az, neredeyse unutulmuş. Ayşe Başçı bu unutulan olayı etraflıca araştırıp kurguyla gerçeği birleştirmiş ve Ekrem Hamdi Bakan’ın hayatıyla dolandırıcılık olayını konu alan ‘König’i yazmış. Kitabı ister dünyayı sarsan bir dolandırıcılık hikâyesi olarak okuyun, ister Ekrem Hamdi Bey’in hayatı olarak; ikisinde de müthiş keyif alacaksınız.

Ekrem Hamdi Bey 1891 yılında doğmuş, Mekteb-i Sultani’de, yani Galatasaray Lisesi’nde eğitim görmüş, Birinci Dünya Savaşı’na katılmış, istihbarat görevinde bulunmuş bir karakter. En yakın dostları Kılıç Ali, Şükrü Kaya, Salih Bozok ve Recep Zühtü. Bir kere evlenmiş; biri karısından, diğeri başka bir kadından iki çocuğu var. Giyimine kuşamına, kadınlara çok düşkün, hayatı keyifli yaşamasını bilen, son derece ‘janti’ bir karakter. Sevdiyseniz ‘König’i devam edeyim, yeri gelmişken ona bu lakabı Birinci Dünya Savaşı sırasında birlikte takıldığı Alman askerler takmış. Nedenini ise kitaptan öğrenebilirsiniz...

Ekrem Hamdi hayatına devam ederken genç Türkiye Cumhuriyeti’nde Atatürk ile İsmet İnönü çekişmesi yaşanıyor, Birinci Dünya Savaşı’nı atlatmış dünyada ise faşizmin sesleri yükselmeye başlıyor. İspanya’da kanlı bir iç savaş var. Frankocularla direnişçiler karşı karşıya. Direnişçilerin yurtdışı destekli Franco’yla savaşabilmeleri için bombardıman uçaklarına ihtiyacı var ama ülke savaşta olduğu için bu uçakları legal yollardan alamıyorlar çünkü Birleşmiş Milletler kararı gereği savaşta olan ülkelere silah satışı yasak. Çare, yasadışı yollarla halletmek. Uçakları alabilmek için tarafsız bir ülkeye ihtiyaç var: Savaşa girmemiş olan Türkiye. Peki bu işi kim halleder? König! Ekrem Hamdi ve elbette birlikte çalıştığı güçler sahte Türkiye Cumhuriyeti evraklarıyla Kanadalı bir şirkete bombardıman uçağı siparişinde bulunuyor. Kanada hükümeti bu siparişin yanlış ellere geçmemesi için teyit amaçlı Türk hükümetine evrak yolluyor ama Ekrem Hamdi devreye girip evrakın yetkililerin eline geçmesini önlüyor ve siparişi kurtarıyor. Ancak Kanadalı şirketin tedarikçisi olan Amerikalılar şüphelenip Türkiye’yle bağlantıya geçiyorlar. Ve skandal patlıyor. Talep dönemin Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp’ın imzası taklit edilerek geçilmiş. Taklit eden ise tanıdık: König... Pek çok insanın başı yanıyor bu skandalla. Özalp istifa ediyor, hatta hükümet düşüyor. Ekrem Hamdi ise Fransa’da saklanmaya devam ediyor.



DOLANDIRICIDAN KAHRAMANA

Almanlar Fransa’yı işgal ettiğinde yakalanıyor ve Türkiye’ye iade edilerek yargılanıyor. Tüm bu süreç tarih tarih işleniyor kitapta. Olayın nasıl gerçekleştiğine bir macera filmi tadında şahit oluyorsunuz. Mahkeme süreci de bir o kadar etkili. Pek çok soruya cevap verildiği gibi cevabı merak edilecek pek çok soru da yer alıyor bu bölümde. Ekrem Hamdi yaptığı savunmayla masum olduğunu öne sürüyor ve anlattıklarıyla insanların gözünde dolandırıcıdan, bir demokrasi savunucusu haline geliyor. Hatta bir kahramana dönüşüyor... Ya da Ekrem Hamdi’nin devlet adına çalışıp çalışmadığı geliyor akla...

‘König’ sürekleyici bir macera romanı olmanın yanı sıra Atatürk’ün son dönemlerindeki parti içi çekişmeleri, siyasal olayları da konu alıyor. Akılda kalan sorular da epey manidar! Cezasını çekiyor Ekrem Hamdi ama hayatına kaldığı yerden de devam ediyor. Ve uzun zamandır sırlarını saklayan König onları paylaşmak için bekliyor...



KÖNİG

DÜNYAYI DOLANDIRAN

TÜRK’ÜN ROMANI

Ayşe Başçı

Can Yayınları, 2019

Mundi, 2019

296 sayfa, 31 TL.