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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
EFNAN ATMACA efnanatmaca@gmail.com
24.10.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Bir Türk dünyaya bedel!

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Bir Türk dünyaya bedel!
Ayşe Başçı

Dünyayı dolandıran bir Türkle tanışmak ister misiniz? İkinci Dünya Savaşı öncesi Türkiye’ye ait sahte evrakla İspanyol direnişçilere bombardıman uçağı satan Ekrem Hamdi Bakan belki de dünyanın kaderini değiştirdi... Ayşe Başçı, ‘König’de bu tarihi olayı, bir macera romanı tadında kurguluyor.

Ekrem Hamdi Bakan adını duydunuz mu? Ekrem Hamdi namı diğer König, yani ‘Kral’, dünyayı dolandıran bir Türk. Hayli ilginç bir hikâye. Zamanında tüm dünyada ses getirmiş bu olayı hatırlayanların, daha doğrusu bilenlerin sayısı çok az, neredeyse unutulmuş. Ayşe Başçı bu unutulan olayı etraflıca araştırıp kurguyla gerçeği birleştirmiş ve Ekrem Hamdi Bakan’ın hayatıyla dolandırıcılık olayını konu alan ‘König’i yazmış. Kitabı ister dünyayı sarsan bir dolandırıcılık hikâyesi olarak okuyun, ister Ekrem Hamdi Bey’in hayatı olarak; ikisinde de müthiş keyif alacaksınız.
Ekrem Hamdi Bey 1891 yılında doğmuş, Mekteb-i Sultani’de, yani Galatasaray Lisesi’nde eğitim görmüş, Birinci Dünya Savaşı’na katılmış, istihbarat görevinde bulunmuş bir karakter. En yakın dostları Kılıç Ali, Şükrü Kaya, Salih Bozok ve Recep Zühtü. Bir kere evlenmiş; biri karısından, diğeri başka bir kadından iki çocuğu var. Giyimine kuşamına, kadınlara çok düşkün, hayatı keyifli yaşamasını bilen, son derece ‘janti’ bir karakter. Sevdiyseniz ‘König’i devam edeyim, yeri gelmişken ona bu lakabı Birinci Dünya Savaşı sırasında birlikte takıldığı Alman askerler takmış. Nedenini ise kitaptan öğrenebilirsiniz...
Ekrem Hamdi hayatına devam ederken genç Türkiye Cumhuriyeti’nde Atatürk ile İsmet İnönü çekişmesi yaşanıyor, Birinci Dünya Savaşı’nı atlatmış dünyada ise faşizmin sesleri yükselmeye başlıyor. İspanya’da kanlı bir iç savaş var. Frankocularla direnişçiler karşı karşıya. Direnişçilerin yurtdışı destekli Franco’yla savaşabilmeleri için bombardıman uçaklarına ihtiyacı var ama ülke savaşta olduğu için bu uçakları legal yollardan alamıyorlar çünkü Birleşmiş Milletler kararı gereği savaşta olan ülkelere silah satışı yasak. Çare, yasadışı yollarla halletmek. Uçakları alabilmek için tarafsız bir ülkeye ihtiyaç var: Savaşa girmemiş olan Türkiye. Peki bu işi kim halleder? König! Ekrem Hamdi ve elbette birlikte çalıştığı güçler sahte Türkiye Cumhuriyeti evraklarıyla Kanadalı bir şirkete bombardıman uçağı siparişinde bulunuyor. Kanada hükümeti bu siparişin yanlış ellere geçmemesi için teyit amaçlı Türk hükümetine evrak yolluyor ama Ekrem Hamdi devreye girip evrakın yetkililerin eline geçmesini önlüyor ve siparişi kurtarıyor. Ancak Kanadalı şirketin tedarikçisi olan Amerikalılar şüphelenip Türkiye’yle bağlantıya geçiyorlar. Ve skandal patlıyor. Talep dönemin Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp’ın imzası taklit edilerek geçilmiş. Taklit eden ise tanıdık: König... Pek çok insanın başı yanıyor bu skandalla. Özalp istifa ediyor, hatta hükümet düşüyor. Ekrem Hamdi ise Fransa’da saklanmaya devam ediyor.

DOLANDIRICIDAN KAHRAMANA
Almanlar Fransa’yı işgal ettiğinde yakalanıyor ve Türkiye’ye iade edilerek yargılanıyor. Tüm bu süreç tarih tarih işleniyor kitapta. Olayın nasıl gerçekleştiğine bir macera filmi tadında şahit oluyorsunuz. Mahkeme süreci de bir o kadar etkili. Pek çok soruya cevap verildiği gibi cevabı merak edilecek pek çok soru da yer alıyor bu bölümde. Ekrem Hamdi yaptığı savunmayla masum olduğunu öne sürüyor ve anlattıklarıyla insanların gözünde dolandırıcıdan, bir demokrasi savunucusu haline geliyor. Hatta bir kahramana dönüşüyor... Ya da Ekrem Hamdi’nin devlet adına çalışıp çalışmadığı geliyor akla...
‘König’ sürekleyici bir macera romanı olmanın yanı sıra Atatürk’ün son dönemlerindeki parti içi çekişmeleri, siyasal olayları da konu alıyor. Akılda kalan sorular da epey manidar! Cezasını çekiyor Ekrem Hamdi ama hayatına kaldığı yerden de devam ediyor. Ve uzun zamandır sırlarını saklayan König onları paylaşmak için bekliyor...

KÖNİG Bir Türk dünyaya bedel
DÜNYAYI DOLANDIRAN
TÜRK’ÜN ROMANI
Ayşe Başçı
Can Yayınları, 2019
Mundi, 2019
296 sayfa, 31 TL.

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