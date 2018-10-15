Bir tuhaf aşk ve soygun hikâyesi
Gazeteci Ceyhun Canbazoğlu'nun yazdığı 'Karma Çamaşırhanesi' "Şu an hangi konumda, hangi durumda bulunuyorsak, bunu kendimiz oluşturmuş, kendimiz belirlemişizdir" diyor.
‘Karma Çamaşırhanesi’ bir Beyoğlu kaybedenini olan Tibet’in hikayesini ele alıyor. Serüven, yolculuk esnasında Tibet’in ufak bir hatasından doğan kaza ile başlıyor. Karakterimiz sebep olduğu kazanın zararlarını nasıl ödeyebileceğini düşünürken; kendisini öte alemde, elit bir topluluğun içinde buluyor. Romanın asıl can alıcı olayları ise tüm bunlardan sonra gerçekleşiyor. Uzun süredir aşktan bir beklentisi olmayan Tibet, bu zorlu yolculuğun ardından hayatının kadınına rastlıyor. Hikaye, günümüz dünyasında birçok insanın içine düştüğü ‘alışveriş bağımlılığı’nı da alttan alta eleştiriyor. Alınan malların insanın içindeki boşluğu doldurmaya yeterli olmadığını gözler önüne seriyor. Beyoğlu’nda bir çatıda başlayan bu tuhaf hikaye, Vaniköy sırtlarındaki bir malikanede bitiyor.
Gazeteci Ceyhun Canbazoğlu'nun kaleminden çıkan 'Karma Çamaşırhanesi' ekim ayı başında raflardaki yerini aldı.
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