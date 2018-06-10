Bir tarafı AVM bir tarafı arkeopark
Bursa’nın Mudanya ilçesinde üzerine alışveriş merkezi inşa edilen 2 bin 700 yıllık Myrleia antik kentinin geri kalanı plan değişikliğiyle arkeopark ilan edildi. İçinde bilgilendirme panoları, çocuklar için laboratuvarlar ile yürüyüş yollarının yer alacağı arkeoparkın uygulama projesi hazırlandıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayına sunulacak.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde, 2010 yılında Uludağ Üniversitesi tarafından yapılan yüzey araştırması sonucunda yoğun seramik parçalarına rastlanınca, bölgenin 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmesi için Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na başvuru yapıldı. Yüzey araştırmasının yapıldığı bölge, 3. derece sit alanı olarak ilan edildi. 2012 yılında Mudanya’da alışveriş merkezi (AVM) yapmak isteyen Tesco Kipa Kitle Pazarlama şirketi bölgede inşaat çalışmalarına başladı. AVM’nin temel kazısı sırasında 2 bin 700 yıllık Myrleia antik kentinin bir kısmı ortaya çıktı. Ancak bütün itirazlara rağmen koruma kurulu, antik kent duvarlarının AVM’nin bodrum katında cam çerçevede sergilenmesi şartıyla inşaata izin verdi. Bunun üzerine AVM antik kentin üzerine inşa edildi.
2015’TE BÜYÜK KEŞİF
Antik kent üzerine yapılan AVM projesinin iptal edilmesi için açılan dava devam ederken, 2015’te AVM’nin karşısındaki özel mülkünde konut yapmak isteyen bir kişi sondaj kazısı yaptı. Kazıda milattan önce 7’nci yüzyıla ait olduğu tahmin edilen Myrleia antik kentine ait künk, kanal, seramik fırın, arşitrav, mozaik, temel, taban, duvar, apsisli yapı ve cadde kalıntılarına rastlanınca sondaj kazısının diğer parsellere yayılması da kararlaştırıldı. Müze denetiminde yapılan bir yıllık kazı sonucunda 2 bin 700 yıllık Myrleia antik kentinin bir kısmı gün yüzüne çıkarıldı.
SENEYE ZİYARETE AÇILACAK
Kazı sona erdikten sonra Mudanya Belediyesi, 2015’te Ömer Bey Mahallesi’nde ortaya çıkan Myrleia antik kentin bulunduğu parselleri arkeopark yapmak için çalışmalara başladı. Antik kentin içinde bulunduğu arazi takas usulüyle belediyeye geçti. Belediye mülkiyetine geçen 3 bin 200 metrekarelik alan yapılan plan değişikliğiyle arkeopark ilan edildi. Plan değişikliği Anıtlar Kurulu tarafından onaylandıktan sonra arkeoparkın uygulama projesi için Mudanya Belediyesi geçtiğimiz günlerde sanat tarihçisi, arkeolog ve mimarlardan oluşan uzman bir grupla bir araya geldi. İçinde turistik geziler için yürüyüş yolları ve bilgilendirme panolarının da yer alacağı arkeoparkın uygulama projesi hazırlandıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulacak. Bakanlık onayından sonra yapılacak çalışmalar sonucunda Myrleia antik kent arkeoparkın 2019’da ziyarete açılması hedefleniyor.
MYRLEİA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR
Myrleia antik kentini turizme kazandırmak için arkeopark yapmaya karar verdiklerini söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Alışveriş merkezi, otel, bina her yerde yapılır. Ancak Mudanya’yı yeniden yapamayız. Başka Mudanya yok. Myrleia antik kenti bizim kırmızı çizgimizdir. Geçmişimize sahip çıkacağız. Myrleia ile ilgili bilgilendirme panolarının, yürüyüş yollarının, çocukların tarihe dokunabileceği laboratuvarların bulunacağı Myrleia Arkeoparkı Mudanya ve Bursa turizmine büyük katkı sağlayacak” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle