Bir suçun tarihi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerBir suçun tarihi
GeriKitap Sanat Bir suçun tarihi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
A. Ömer Türkeş
03.10.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

Bir suçun tarihi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bir suçun tarihi

Günümüz Latin Amerika edebiyatının dikkat çeken yazarlarından Hernán Ronsino, ‘Raydan Çıkan Trenler’de Arjantin’in nerdeyse terk edilmiş bir kasabasında geçen kısa ama doyurucu bir hikâye anlatıyor. Dingin bir hayatın içinde kaybolan masumiyetin, ihanet ve intikamın hikâyesi...

1975 yılında Arjantin’de doğan Hernán Ronsino, ilk romanı ‘Raydan Çıkan Trenler’i 2009 yılında yayımlamıştı. 2011’de Guadalajara Kitap Fuarı’nda Latin Amerika’nın en dikkate değer 25 yazarı arasında gösterildi. Ciernes dergisinin kurucusu Ronsino, Buenos Aires Üniversitesi ile Latin Amerika Toplumsal Bilimler Fakültesi’nde dersler veriyor.

İsmi verilmeyen bir Arjantin kasabasındayız. Tarih Ekim, 1973. Anlatıcı, kasabanın berberi Valdemann... Anlattığı pek bir şey yok aslında, gündelik hayatın rutinini sürdüren Vardemann’ın anlatısında sıradışı olaylar göze çarpmıyor. Buna karşılık zihninden geçenler ruhunun derinliklerinde tekinsiz bir şeylerin fokurdadığını sezdiriyor; “İşte o zaman trenleri hayal etmeye başlıyorum. Raydan çıkan trenleri hayal etmeye. Devrilmeden önce bir o yana bir bu yana sallanıyorlar. Rayları parçalıyorlar. Kıvılcımlar saçıyorlar. Ve sonra, durmalarından hemen önce o, tiz mi tiz, ses geliyor. (...) İnsanı sarsıyor. Tıpkı usturanın ense bölgesine vurulduğu, sırtınızdan soğuk terler boşaldığı an gibi...”

Valdemann’ın bir bağlama oturtmakta zorlandığımız düşüncelerini yansıtan anlatısı, yerini Bicho Souza’nın anlatısına bıraktığında hikâye biraz olsun aydınlanacak. Ama eksik parçaların yerine oturması için diğer anlatıcıların, Miguelito Barrios ve Ramón Folcada’nın söyleyeceklerine de kulak vermek gerekiyor. Nitekim, Valdemann’ın 1974 yılında başlattığı hikâye örgüsü Bicho Souza’nın 1984, Miguelito Barrios’un 1966 ve Ramón Folcada’nın 1959 yılından yaptıkları anlatılarla karışıp kaynaştığında çok seneler önce yaşanmış olayların izini süren bir hikâyenin içinde olduğumuzu anlıyoruz. Öyleyse başlangıç anına geri dönelim; “58 senesinin, ’58’in Ekim ayının, bir sabahı işler değişmeye başladı. On treni her zamanki gibi yavaş yavaş içeri giriyordu... Birkaç dakika sonrasında bu trenden, ana peronda bir grup polis tarafından içtenlikle beklenen, Ramón Folcada ve 28 yaşına yeni basmış, unutulmaz bacakları olan karısı La Negra Miranda inecekti...”

Buenos Aires’li La Negra Miranda’nın gelişi kasabadaki bütün erkekler gibi gençlik çağındaki üç arkadaşı -Valdemann, Bicho Souza ve Miguelito Barrios’u- da etkilemiş, sanki kader ağlarını örmüştür. Aralarından birisi ile La Negra Miranda arasında başlayan ilişki hepsinin hayatlarını kökünden değiştirecektir...

KURGUSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR
‘Raydan Çıkan Trenler’ öncelikle kurgusuyla dikkat çekiyor. Dört farklı sesin -kronolojik sıraya göre dizilmemiş- dört farklı zamandan anlattığı hikâyede geçmişte nelerin yaşandığı bir yapboz gibi tamamlanmış. Her bölüm bir önceki bölümlerde anlatılanlara yeni anlamlar katıyor. Böylelikle mesela ilk bölümde berber Valdemann ile Miguelito Barrios arasındaki üstü örtük gerilimin nedenini çözmekte hiç zorlanmıyoruz. Zaman ve perspektifteki ani kaymalarla birlikte ortaya insani tutkular ve zaaflarla örülmüş bir cinayet hikâyesi çıkıyor. Kısacası, okuyucunun hem merak duygusunu diri tutan hem de katılımını sağlayan bir kurgu kullanmış Ronsino.

Yazının girişinde kısa ama doyurucu demiştim. Gerçekten de -daha ilk romanı olmasına rağmen- Hernân Ronsino gerek kurgu yardımıyla gerek kullandığı ekonomik diliyle ‘Raydan Çıkan Trenler’de az sayfada çok şey anlatma ve atmosfer yaratma ustalığını gösteriyor. Arjantin kasabalarında sürüp giden yaşamın tekdüzeliğinden hükümetin ölüm mangalarının suikastlerine, romantizmden şehvete, dostluklardan ihanete kadar pek çok farklı temayı sert, gizemli ve gerilimli bir hikâyede birleştiriyor. Üstelik özellikle ilk bölümlerde kasaba hayatına paralel giden dingin bir anlatımla yapıyor bunu. Ne var ki romanın katmanları açıldıkça şehvet, korkaklık, düşmanlık, paranoya, ihanet ve intikam ile kaynayacak anlatıcıların hayatları.

Romanda önemli bir karakter olmasına rağmen La Negra Miranda’nın sesine yer vermemiş ve dört erkeğin perspektifinden anlatmış Ronsino. Bunun nedeni, erkek egemen bir toplumsal hayatı ve erkekliğin iç dünyasını yansıtmak istemesi. Özellikle Folcada’nın çarpık zihnini, düşmanlık dolu ırkçı düşüncelerini ortaya koyan uzun paragraftaki etkileyici bilinç akışı sayesinde dingin başlayan hikâyeyi şiddet dolu bir sonla bitiriyor.

Romanın dili ve anlatım tekniği ile ilgili eklenmesi gereken bir diğer husus yazarın western kalıplarını kullanması. Özellikle John Sturges filmlerine yaptığı açık göndermelerle vahşi Batı’yı bu Arjantin kasabasına taşıdığının sanki altını çizmiş. Ronsino, Latin Amerika’nın güçlü edebiyat mirasından yararlanıyor ama kendine özgü bir tarz arayışı da var. ‘Raydan Çıkan Trenler’de geçip giden zamanı ve hafızada kalanları öne çıkarmış. Çağrışımları tetikleyen bir olaydan yola çıkarak anlatıcıların kişisel hayatlarını, bir kasabanın tarihini, kırsalın vahşetini, geçmişini ve geleceksizliğini, adaletin ve intikamın sınırlarını araştırıyor. Geçmiş beklenmedik bir şekilde yakalıyor anlatıcıları. Bir tekinsizlik hissi, karakterlerin anılarını inşa eden öykülerde asılı kalmış sanki. Kazananın olmadığı bir hayatı titizlikle örülmüş bir anlatım ağı ve kendisini sürekli hissettiren gergin bir atmosfer içinde sergilerken okuyucuyu karanlığın kalbine götürüyor. Can sıkıntısı ve gelecekten yoksunluğun hâkim olduğu kayıp bir kasabada geçmişin günahları etrafında kurgulanan ‘Raydan Çıkan Trenler’ arka planında Arjantin’in sosyal ve siyasal tarihinden renkli görüntüler barındırıyor. Tarih, edebiyat, kurmaca ve gerçekliğin iç içe geçtiği parlak bir anlatı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘Karelerimin içi doludur’

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Beyoğlu’nun yüzyılı

Filmekimi başlıyor! Festival direktörü seçti...

Günlük yaşamın cazibeli gizemi