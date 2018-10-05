Bir sonbahar rüyası
36 sanatçının bir araya gelerek gerçekleştirdiği Sonbahar Sergisi 4. Levent Tenis Kulübü'nde açıldı.
4. Levent Tenis Kulübü’nde küratörlüğünü Tülin Erkmen’in yaptığı, 36 sanatçını katıldığı yağlı boya, akrilik boya, sulu boya, ebru, seramik ve farklı teknikler kullanılarak hazırlanan eserlerin yer aldığı Sonbahar Sergisi sanatseverleri bekliyor.
Aralarında Celal Günaydın, Deniz Öztekin, Emine Sunar, Figen Koylan gibi isimlerin bulunduğu karma sergi 18 Ekim'e kadar ziyaret edilebilir.
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