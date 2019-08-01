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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
01.08.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Bir sonbahar festivali: Neue! Step

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Bir sonbahar festivali: Neue! Step
Nils Frahm

Zorlu PSM, Neue! Step’i 11-29 Eylül tarihleri arasında hayata geçirecek.

Zorlu PSM, melankoli ve sonbaharın hüznünden ilham alan yeni festivali Neue! Step’i 11-29 Eylül tarihleri arasında hayata geçirecek. Neo-klasik, ambient, minimal, deneysel ve avangart türleri bir araya getiren festivalin programında, zengin melodilerini deneyselliğiyle birleştiren 21. yüzyılın en yetenekli bestecilerinden Nils Frahm’ın yanı sıra; yeni dönem klasik müzik dünyasının en önemli piyanistlerinden Víkingur Ólafsson, Berlin Filarmoni’nin 12 Çellisti, Peter Broderick, müzik kariyerlerini sonlandıran Wild Beasts’in solisti Hayden Thorpe, Douglas Dare, Sylvain Chauveau, Roberto Cacciapaglia gibi müzikte yeni arayışlarda bulunan ve müziğin anlamını genişleten sanatçılar yer alıyor. Injazero Records Showcase kapsamında ise Heinali, Matt Emery ve C. Diab sahnede olacak. %100 Studio’da gerçekleşecek konserlerde 360 derece sahne deneyimine ev sahipliği yapacak festivalin biletleri biletix.com ve Zorlu PSM gişelerinde satışta.

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