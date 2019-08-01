Bir sonbahar festivali: Neue! Step
Zorlu PSM, Neue! Step’i 11-29 Eylül tarihleri arasında hayata geçirecek.
Zorlu PSM, melankoli ve sonbaharın hüznünden ilham alan yeni festivali Neue! Step’i 11-29 Eylül tarihleri arasında hayata geçirecek. Neo-klasik, ambient, minimal, deneysel ve avangart türleri bir araya getiren festivalin programında, zengin melodilerini deneyselliğiyle birleştiren 21. yüzyılın en yetenekli bestecilerinden Nils Frahm’ın yanı sıra; yeni dönem klasik müzik dünyasının en önemli piyanistlerinden Víkingur Ólafsson, Berlin Filarmoni’nin 12 Çellisti, Peter Broderick, müzik kariyerlerini sonlandıran Wild Beasts’in solisti Hayden Thorpe, Douglas Dare, Sylvain Chauveau, Roberto Cacciapaglia gibi müzikte yeni arayışlarda bulunan ve müziğin anlamını genişleten sanatçılar yer alıyor. Injazero Records Showcase kapsamında ise Heinali, Matt Emery ve C. Diab sahnede olacak. %100 Studio’da gerçekleşecek konserlerde 360 derece sahne deneyimine ev sahipliği yapacak festivalin biletleri biletix.com ve Zorlu PSM gişelerinde satışta.
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