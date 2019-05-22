Bir şiir gecesi
Türk tiyatrosunun ve sinemasının büyük oyuncularından Nedret Güvenç ile Şehir Tiyatroları’nda bir şiir gecesi düzenlemiştik. Tiyatro oyuncuları, oluşturduğumuz seçkiden şiirleri sahnede seslendirmişti...
İyi, seçkin bir tiyatro insanı olan Nedret Güvenç geçen cuma Hürriyet gazetesinde yayımlanan, yerli tiyatro yazarlarından bahsettiğim ‘Türk tiyatrosunun unutulan yazarları’ başlıklı yazımda unuttuğum iki ismi hatırlattı: Reşat Nuri Güntekin ile Nezihe Araz.
Kadirbilir insanlar böyledir... Nedret Güvenç ile birlikte bir şiir gecesi hazırlamıştık.
Günlerce baş başa verdik, bir Türk şiiri panoramasını sahnede seslendirecektik. Şiirleri birlikte seçtik, çok emek verdik, hem ihmal etmeyelim hem de süresini ayarlayalım diye... Gerçekten de güzel bir antoloji çıkmıştı ortaya.
Unutmayalım. Bu programı Şehir Tiyatrosu için yapmıştık. 1980’li yıllar, dönemin yönetmeni de Gencay Gürün’dü...
Yanlış anımsamıyorsam Rıfat Ilgaz ile Vedat Türkali gelmişti, ayrıca birçok okuldan da dinleyiciler salonu doldurmuştu. Seçim o kadar yordu ki, bir liste yapıyoruz, sonra da o listeyi bozup yeniden yapıyoruz...
Arada bu gece şiir dinlemeye gelen edebiyatın ustalarıyla sohbet ediyorduk. Sahneye 50 tiyatro oyuncusu çıkıp şiirleri seslendirmişti...
Nedense bu ilgi gören şiir gecesi bir daha yapılmadı, teyit edemediğimiz bir iddiaya göre yönetim bazı şairlerin yokluğundan rahatsız olmuştu.
Gecede birçok Şehir Tiyatrosu sanatçısı şiirler okudu ancak sahnede en çok görünen isim Ani İpekkaya idi. Bu projeyi Nedret Güvenç düşünmüştü, şiir sevenler ünlü oyuncuların seslerinden ünlü şairlerin ünlü şiirlerini dinleyeceklerdi. Bir tür sesli antoloji yapmıştık.
Gelelim yazımızın amacına...
Türk tiyatrosunun ve Türk sinemasının büyük oyuncularından biri olan Nedret Güvenç’in anılarını yazdığı, Ayizi Kitap’tan çıkan ‘Kendini Arayan Yıldız’ adlı kitabı okuyun. Yalnız sanatçının eksen olduğu bir anı kitabı değil, birçok sanatçının da adının geçtiği bir anılar toplamı bu kitap.
Bir diğeri de Nedret Güvenç’in genç tiyatroculara mesleki öğütlerini kaleme aldığı, İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan, ‘Dinle Beni: Genç Tiyatrocunun Cep Kitabı’.
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