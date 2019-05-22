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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DOĞAN HIZLAN
22.05.2019 - 17:50, Son Güncelleme:

Bir şiir gecesi

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Bir şiir gecesi

Türk tiyatrosunun ve sinemasının büyük oyuncularından Nedret Güvenç ile Şehir Tiyatroları’nda bir şiir gecesi düzenlemiştik. Tiyatro oyuncuları, oluşturduğumuz seçkiden şiirleri sahnede seslendirmişti...

İyi, seçkin bir tiyatro insanı olan Nedret Güvenç geçen cuma Hürriyet gazetesinde yayımlanan, yerli tiyatro yazarlarından bahsettiğim ‘Türk tiyatrosunun unutulan yazarları’ başlıklı yazımda unuttuğum iki ismi hatırlattı: Reşat Nuri Güntekin ile Nezihe Araz.
Kadirbilir insanlar böyledir... Nedret Güvenç ile birlikte bir şiir gecesi hazırlamıştık.
Günlerce baş başa verdik, bir Türk şiiri panoramasını sahnede seslendirecektik. Şiirleri birlikte seçtik, çok emek verdik, hem ihmal etmeyelim hem de süresini ayarlayalım diye... Gerçekten de güzel bir antoloji çıkmıştı ortaya.
Unutmayalım. Bu programı Şehir Tiyatrosu için yapmıştık. 1980’li yıllar, dönemin yönetmeni de Gencay Gürün’dü...
Yanlış anımsamıyorsam Rıfat Ilgaz ile Vedat Türkali gelmişti, ayrıca birçok okuldan da dinleyiciler salonu doldurmuştu. Seçim o kadar yordu ki, bir liste yapıyoruz, sonra da o listeyi bozup yeniden yapıyoruz...
Arada bu gece şiir dinlemeye gelen edebiyatın ustalarıyla sohbet ediyorduk. Sahneye 50 tiyatro oyuncusu çıkıp şiirleri seslendirmişti...
Nedense bu ilgi gören şiir gecesi bir daha yapılmadı, teyit edemediğimiz bir iddiaya göre yönetim bazı şairlerin yokluğundan rahatsız olmuştu.
Gecede birçok Şehir Tiyatrosu sanatçısı şiirler okudu ancak sahnede en çok görünen isim Ani İpekkaya idi. Bu projeyi Nedret Güvenç düşünmüştü, şiir sevenler ünlü oyuncuların seslerinden ünlü şairlerin ünlü şiirlerini dinleyeceklerdi. Bir tür sesli antoloji yapmıştık.
Gelelim yazımızın amacına...
Türk tiyatrosunun ve Türk sinemasının büyük oyuncularından biri olan Nedret Güvenç’in anılarını yazdığı, Ayizi Kitap’tan çıkan ‘Kendini Arayan Yıldız’ adlı kitabı okuyun. Yalnız sanatçının eksen olduğu bir anı kitabı değil, birçok sanatçının da adının geçtiği bir anılar toplamı bu kitap.
Bir diğeri de Nedret Güvenç’in genç tiyatroculara mesleki öğütlerini kaleme aldığı, İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan, ‘Dinle Beni: Genç Tiyatrocunun Cep Kitabı’.

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