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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.04.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Bir şiir emekçisi: Halim Şefik

Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
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Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
Bir şiir emekçisi: Halim Şefik

Şair Halim Şefik Güzelson çantasına doldurduğu kitapları satardı. Çok sonraları üç tekerlekli, motosikletle otomobil arası bir araç almıştı. Onun iki tarafındaki raflarda kitaplar sergilenirdi...

Bir kitap dergisinde gördüğüm fotoğraf bana iyi şair Halim Şefik Güzelson’u (1913-1990) çağrıştırdı. Onu geç tanıdım. Hürriyet Gösteri dergisine şiir getirdiği zaman...
Fotoğraf neydi; Amerika’nın bir yerinde bir kamyonet. Yandaki raflarda kitap satılıyor.
Halim Şefik dergiye gelir, çalışma arkadaşlarımın bulunduğu odada saatlerce oturur, onlarla şiirden konuşurdu. Sonra da benim odama gelirdi.
Akşamüstü biz giderken de “Ben biraz daha oturayım” der, otururdu. Ben de aşağıdaki arkadaşları uyarır, “İstediği zaman çıkabilir” derdim. Zaten Cağaloğlu’nda, Molla Fenari Caddesi’ndeki binanın üst katı İstanbul dışından gelenlerin ağırlandığı kattı.
Halim Şefik Güzelson çantasına doldurduğu kitapları satardı. Çok sonraları üç tekerlekli, motosikletle otomobil arası bir araç almıştı. Onun iki tarafındaki raflarda kitaplar sergilenirdi. Bu aracı aldığı gün çok mutlu olmuştu, dostlarının anlattığına göre o sıralar Paris’te bulunan Sabahattin Eyüboğlu’na kısa bir telgraf çekmiş, “Aldım” diye. Bir aralık ne aldığı konusunda tereddüde düşmüşler ama sonra alacağı aracı hatırlayıp ne aldığını anlamışlar.

Bir şiir emekçisi: Halim Şefik


Kitabı yoktu ancak Türkiye İş Bankası yayınlarının, Ahmet Oktay’ın yönettiği ‘Kayıp Şairler’ dizisinden ‘Otopsi’ adıyla kitabı çıkmıştı.
Güzel bir diziydi, editörlüğünü de başarıyla Rûken Kızıler üstlenmişti, biyografileri o hazırlıyordu.
Kitap yayımlanınca Melih Cevdet Anday yazmıştı:
“Halim Şefik bu küçük kitabı ile bizim kırk yıllık şiirimizi temize çıkarmıştır. Evet, küçük bir kitap, ama yaşamı savaşım içinde geçmiş, acı çekmiş bir kişinin tanığı.”
Mehmed Kemal’in de Halim Şefik’in ölümünün ardından yazdığının başlığı ‘Bir Şair Ölmüş Diyeler’di.
Halim Şefik ne diyordu ‘Somut’ta: “Şiir bir emekçidir/Hep güzel şeyler üretir/Bir yerde rastlarsan ona/Gir koluna bize getir.”
Kitaba adını veren ‘Otopsi (Orhan Veli’ye Ağıt)’ şiiriyle bitsin yazı:
“Morgda açılınca kafatası/Doktor beyler beyin gördüler/İndirince ten kafesine neşteri/Doktor beyler yürek gördüler/Yürekte ne gördüler dersiniz/Yürekte memleket gördüler/Dünya gördüler/Bir de dost gördüler/Ama bu işte doktor beyler/Doğrusu geç kaldılar/Çok geç kaldılar.”
Yazımızın amacına geldi sıra:
İyi şair Halim Şefik Güzelson’un ‘Otopsi’ kitabını okuyun.

Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
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