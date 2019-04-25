Bir şiir emekçisi: Halim Şefik
Şair Halim Şefik Güzelson çantasına doldurduğu kitapları satardı. Çok sonraları üç tekerlekli, motosikletle otomobil arası bir araç almıştı. Onun iki tarafındaki raflarda kitaplar sergilenirdi...
Bir kitap dergisinde gördüğüm fotoğraf bana iyi şair Halim Şefik Güzelson’u (1913-1990) çağrıştırdı. Onu geç tanıdım. Hürriyet Gösteri dergisine şiir getirdiği zaman...
Fotoğraf neydi; Amerika’nın bir yerinde bir kamyonet. Yandaki raflarda kitap satılıyor.
Halim Şefik dergiye gelir, çalışma arkadaşlarımın bulunduğu odada saatlerce oturur, onlarla şiirden konuşurdu. Sonra da benim odama gelirdi.
Akşamüstü biz giderken de “Ben biraz daha oturayım” der, otururdu. Ben de aşağıdaki arkadaşları uyarır, “İstediği zaman çıkabilir” derdim. Zaten Cağaloğlu’nda, Molla Fenari Caddesi’ndeki binanın üst katı İstanbul dışından gelenlerin ağırlandığı kattı.
Halim Şefik Güzelson çantasına doldurduğu kitapları satardı. Çok sonraları üç tekerlekli, motosikletle otomobil arası bir araç almıştı. Onun iki tarafındaki raflarda kitaplar sergilenirdi. Bu aracı aldığı gün çok mutlu olmuştu, dostlarının anlattığına göre o sıralar Paris’te bulunan Sabahattin Eyüboğlu’na kısa bir telgraf çekmiş, “Aldım” diye. Bir aralık ne aldığı konusunda tereddüde düşmüşler ama sonra alacağı aracı hatırlayıp ne aldığını anlamışlar.
Kitabı yoktu ancak Türkiye İş Bankası yayınlarının, Ahmet Oktay’ın yönettiği ‘Kayıp Şairler’ dizisinden ‘Otopsi’ adıyla kitabı çıkmıştı.
Güzel bir diziydi, editörlüğünü de başarıyla Rûken Kızıler üstlenmişti, biyografileri o hazırlıyordu.
Kitap yayımlanınca Melih Cevdet Anday yazmıştı:
“Halim Şefik bu küçük kitabı ile bizim kırk yıllık şiirimizi temize çıkarmıştır. Evet, küçük bir kitap, ama yaşamı savaşım içinde geçmiş, acı çekmiş bir kişinin tanığı.”
Mehmed Kemal’in de Halim Şefik’in ölümünün ardından yazdığının başlığı ‘Bir Şair Ölmüş Diyeler’di.
Halim Şefik ne diyordu ‘Somut’ta: “Şiir bir emekçidir/Hep güzel şeyler üretir/Bir yerde rastlarsan ona/Gir koluna bize getir.”
Kitaba adını veren ‘Otopsi (Orhan Veli’ye Ağıt)’ şiiriyle bitsin yazı:
“Morgda açılınca kafatası/Doktor beyler beyin gördüler/İndirince ten kafesine neşteri/Doktor beyler yürek gördüler/Yürekte ne gördüler dersiniz/Yürekte memleket gördüler/Dünya gördüler/Bir de dost gördüler/Ama bu işte doktor beyler/Doğrusu geç kaldılar/Çok geç kaldılar.”
Yazımızın amacına geldi sıra:
İyi şair Halim Şefik Güzelson’un ‘Otopsi’ kitabını okuyun.
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