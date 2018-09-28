Bir milyon çocuk sinemayla buluşuyor
‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın’ kampanyasının geçtiğimiz yıl 750 bin öğrenciyi sinemanın büyülü dünyasıyla buluşturduğunu dile getiren Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bu sene rakamı daha da büyüterek, bir milyon öğrenciyi hedeflediklerini söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın’ kampanyasının ikinci etabı, sinema ve televizyon dünyasının birçok ünlü ismi ve yaklaşık 500 öğrenciyi bu yıl yine Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesi’nde bir araya getirdi.
Son dönemin en beğenilen çocuk filmi ‘Bizim Köyün Şarkısı’ ile ikincisi başlatılan kampanyanın sunuculuğunu filmde rol alan ve çocuklar tarafından da oldukça sevilen çocuk oyuncular Berat Efe Parlar ve Dora Dalgıç gerçekleştirdi. Kampanyanın açılış filmini Bakan Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ve çocukları Mehmet Reşat Ersoy ile Aslan Can Ersoy’da izledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl yine Türkiye genelinde sinemaya gidemeyen bir milyon ortaöğretim öğrencisinin faydalanacağı kampanyanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, bundan sonra organizasyonu sürekli hale getirmeyi düşündüklerini söyledi.
Genç yaşta öğrencileri sanatla tanıştırmak üzere böyle bir kampanya başlattıklarına işaret eden Bakan Ersoy, “Bakanlığımızın geçen sene başladığı bu organizasyonda amacımız sanatla, kültürle, sinemayla genç yaşta öğrenci arkadaşlarımızı tanıştırmak ve bundan sonra bizim başlattığımız noktada devam etmelerini sağlamak.” dedi.
750 Bini Aşkın Çocuk Sinemayla Buluşturuldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen ‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği iş birliğinde gerçekleştiriliyor.
Sinemaya gidemeyen ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak bulundukları illerdeki sinema salonlarında ücretsiz film gösterimi imkânı sunan projeden 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri faydalanabiliyor. Proje geçtiğimiz yıl, iki aylık süreçte 750 bini aşkın çocuğu sinema ile buluşturmuştu.
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