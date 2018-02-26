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    Bir meteliğin peşinde

    Hürriyet Haber
    26.02.2018 - 16:15 | Son Güncelleme:

    Hera Büyüktaşçıyan, Ali Taptık ve Marco Di Giovanni’nin hazırladığı üç güncel sanat projesinden oluşan 'Bir Meteliğin Peşinde: İşaretler, İzler ve Hikâyeler” sergisi 27 Nisan'a kadar Yapı Kredi Kültür Sanat müze katında.

     Hera Büyüktaşçıyan’ın ‘Elden Ele, Elden Ötedekine’ isimli mekanik heykeli, Ali Taptık’ın ‘Apofeni Topografyası’ isimli fotografik yerleştirmesi ve Marco Di Giovanni’nin ‘Bir Koleksiyondan Bitmek Bilmeyen Hikâyeler” isimli hayali haritasından oluşan sergi, 55 bin adet sikkeden ilhamla üretildi. Üç sanatçı, 2014 Eylül ayına kadar Yapı Kredi Sikke Koleksiyonu ve koleksiyonculuğu konusunda araştırmalar yaparak eserlerini üretti. 

    Hera Büyüktaşçıyan’ın mekanik heykeli ve çizimleri, Osmanlı tarihindeki önemli tağşiş olaylarından birini(Osmanlı – Rus Savaşı’nda tazminat karşılığında verilecek olan altının düşük ayarlı bastırılıp, Nizam – ı Cedid askerleri tarafından elden ele geçirilerek eskitilip Ruslara verilme hikâyesi) yeniden hatırlatırken; Ali Taptık’ın fotografik yerleştirmesi de definecilik ile akıl sağlığı arasındaki ilişkiyi irdeliyor. Taptık’ın bu eseri aynı zamanda definecilik olaylarının görsel izlerinin sürülmesine de yardımcı oluyor. Marco Di Giovanni'nin hayali haritası üzerindeki ajandalara yapıştırdığı küçük altın folyo parçaları ile haritasındaki kentleri işaretlediği eseri ise Bu görüntü, bugün maddi değeri tarafından baskılanan ve gizlenen paranın gerçek değerini geri vermek üzere bir davettir. Giovanni’nin 60 adet ajandadan oluşan bu eseri aynı zamanda Yapı Kredi Sikke Koleksiyonu’nun yaşını da temsil ediyor.

    Bir meteliğin peşinde
    Bir meteliğin peşinde
    Bir meteliğin peşinde

    Etiketler: Kitapsanat , Bir Meteliğin Peşinde , Yapı Kredi Kültür Sanat
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