Bir efsane uğurlanıyor

MEHMET NURİ ERSOY: Tiyatro ve sinemamızın usta ismi Eşref Kolçak’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet sevenlerine ve sanat camiamıza baş sağlığı dilerim.

ŞENER ŞEN: Çok sevdiğin evladına kavuştun. Bu dünyayı sanatınızla, yüreğinizle cennete çevirdiniz. Umarım ahir dünyada sizin için cennet olur. Hoşçakal Eşref Kolçak.

HİÇ UNUTULMAYACAK

FİLİZ AKIN: Eşref Kolçak yaşayan efsanemizdi. Bizlerden çok önce sinemaya başlamış koca bir çınar. Kızımız Müge, Bursa’da oturuyor, çok beceriklidir yoğun bakımdayken bile yanına girip ona yaptırdığım doğum günü pastasını vermiş. O da bana ‘“İlaçtan daha etkin iyileştirici oldu, bir tek sen hatırladın” diye video göndermişti. Son hastaneye yatırılışına kadar hem fiziği hem de aklı çok yerindeydi. Bir tek çalışarak ölmek istiyordu. Son arzusu buydu. Çok seviyor, yakından ilgileniyordum. ‘Güle Güle’ çok sevgili Eşref Abicim.

EDİZ HUN: Mesleğine âşık gerçek bir sanatçıydı. Tabii şu anda hayatta olanların en yaşlısıydı, zaman zaman görüşüyorduk, ben telefon ettiğim zaman çok memnun oluyordu. Çok iyi bir insandı, hayatında çok büyük darbeler gördü, geçirdi. Eşini kaybetti sonra biricik oğlunu kaybetti, kolay değil. Tam manasıyla onun kıymetini bilemedik gibi geliyor, 1950’li yıllarda sinemayı seyirciyle buluşturan değerlerden hayatta kalmış tek insandı. Büyük bir sanatçıyı kaybettik.

TÜRKAN ŞORAY: Sinemanın dev aktörlerinden sevgili Eşref Kolçak’ı kaybetmemin derin üzüntüsü içindeyim. Yıllarını verdiği sinemadan hiç kopmadı ve sinemaya tutkusu hiç bitmedi, nurlar içinde yatsın. Hiç unutulmayacak.

HÜLYA KOÇYİĞİT: Ah Eşref Abi... Canım Eşref Abim, yüce çınarım... Mekânın cennet olsun. Ne mutlu bana ki seninle doya doya hasret giderdik yakın zamanda... Şimdi kavuştun biricik oğlun Harun’una... Türk sinemasının bir değerini daha kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim.

ÇOK ESPİRİLİYDİ

FATMA GİRİK: Eşref Kolçak’ı ilk gördüğümde ben 9 yaşındaydım. Memduh Ün ile Eşref Kolçak’ı bir film çekiminde Sultanahmet’te görmüştüm. Yalınayak gitmiştik film çekimi var deyince. İlk o zaman gördüm. Sonra bir filmde beraber çalıştık. Bir de ben ortaokuldayken bir filminde figüran olmuştum Eşref Kolçak’ın. Dünyada bu kadar matrak bu kadar tatlı bir adam olamaz. Çok tatlı ve esprili biriydi. Karşılaştığımızda sanki dün ayrılmış gibiydik uzun süre görüşemesek bile. Herkesin arkasından çok iyiydi deriz ama Eşref Kolçak başkaydı. Çok esprili, çok yakışıklıydı.

CÜNEYT ARKIN: Eşref ağabey son derece duygusal bir insandı. Onunla polis dizisini çektik. Orada adli tabip oynuyordu. Uyuşturucudan mahvolmuş genç kız hikayesinde hüngür hüngür ağladı. “Abi’’ dedim “Bu bir dizi’’. “Olsun, bunlar hayatta da oluyordur’’ dedi. Eşref Kolçak’ta insanın içini temizleyen bir hassa vardır. İnsanı adam eden özelliklere sahipti. İnsan olduğundan asla utanmazdı, gurur duyardı. Gerektiğinde de rahatça ağlardı. O çok merhametli bir insandı.

NEŞE SAÇARDI

HALE SOYGAZİ: Ben Eşref Kolçak’ı 60’lı yıllardaki filmlerden tanıyorum en çok. Çünkü kendisiyle çalışma fırsatım bir kez oldu. Yıllar önce bir dizide çalışmıştık. Pozitif enerjisi olan, bulunduğu yere neşe ve keyif veren bir oyuncuydu. Bir sürü talihsizlik yaşamasına rağmen hayata tutunmayı bildi. Olgun yaş, oyuncuların en verimli olduğu zamanlardır. Keşke onu daha çok filmde ve dizide görebilseydik.

SELDA ALKOR: Sevgili Eşref ağabey çok sevdiğin Özcan’ a Harun’a kavuştun, nurlar içinde uyuyun, şunu bil ki Türk sinemasına öyle bir imza attın ki ne bizler ne de seni sevip seyredenler hiçbir zaman unutmayacağız. Çok üzgünüm, başımız sağ olsun.

PERİHAN SAVAŞ: Seninle setlerde çok güzel şeyler paylaştık seni de kalbimde sakladım Eşref Ağabey. Yolun ışık, mekanın cennet olsun.

AYŞEGÜL ALDİNÇ: Eşref Kolçak da Hakk’ın rahmetine, biricik eşine ve sevgili oğlu canım dost Harun Kolçak’a kavuştu...

CENAZESİ BUGÜN

- 92 yaşındaki Kolçak’ın cenazesi bugün (Salı) Gemlik Asım Kocabıyık Camisi’nde ikindi namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.