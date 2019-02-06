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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.02.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Bir dünya Barış

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Bir dünya Barış

Barış Manço, vefatının 20’nci yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen “Bir Dünya Barış’ı” başlığı altında bir dizi etkinlikle anılıyor.

 

Barış Manço, vefatının 20’nci yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen “Bir Dünya Barış’ı” başlığı altında bir dizi etkinlikle anılacak. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen “Bir Dünya Barış’ı”, İstanbul Üniversitesi ve Doludizgin Barış ve Sevgi Derneği’nin işbirliğiyle gerçekleşecek. Etkinlikler kapsamında; ‘Çağdaş Halk Ozanı Barış Manço’ sempozyumu, ‘20 Yılın Ardından Barış’a Özlem’ paneli, ‘Barış’ın Dünyası’ sergisi ve ‘Bir Dünya Barış’ı’ başlıklı konser düzenlenecek. 14-15 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikler, İstanbul Üniversitesi’nde başlayacak ve Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda devam edecek.

Bu etkinlikle, sanatında barış, sevgi ve hoşgörü değerlerini vurgulayan Barış Manço’nun daha anlaşılır kılınması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

“Bir Dünya Barış’ı”; 14 Şubat Perşembe günü, saat 09.00’da, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda, ‘Çağdaş Halk Ozanı Barış Manço’ başlıklı sempozyum ile başlayacak. Sempozyumda Manço’nun sanatı, onun hayatına dokunmuş akademik çevrelerce değerlendirilecek. Üç oturumdan oluşan sempozyum, Prof. Dr. Umay Günay’ın “Türk Kültürünün Bilgi ve Kültürel Şifre Taşıyıcısı Olarak Barış Manço” başlıklı açılış konuşmasıyla başlayacak.

Saat 10.45’te başlayacak birinci oturumun konuşmacıları ve konu başlıkları şu şekilde: Prof. Dr. Muharrem Kaya “Dağlar Dağlar Parçasından Hareketle Dağın Halk Kültürümüzdeki Yeri”, Prof. Dr. Aynur Koçak “Dağ Ekseninde Barış Manço’nun Şamanik Yolculuğu”, Prof. Dr. Sevilay Çınar “Âşık Tarzı Müzik Geleneğine Paralel Yorumlar”.

Saat 13.00’te başlayacak ikinci oturuma; Prof. Dr. Dilaver Düzgün, “Geleneksel Tahkiye Üslûbunun Çağdaş Bir Temsilcisi”, Prof. Dr. Mehmet Akça “Toplumsal Değerlerle Normların Öğretilip, Hatırlatılmasında Barış Manço’nun Rolü” ve Havva Emre “Gelenekten Geleceğe Uzanan Bir Köprü: Barış Manço” başlıklı konuşmalarıyla katılacak.

Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz’in oturum başkanlığını üstleneceği üçüncü oturumun başlama saati ise 15.00. Bu son oturumda ilk olarak, Manço’nun Azeri gazeteci dostu Prof. Dr. Etibar Babayev “Barış Köprüsü” başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek. Babayev’in, Manço ile anılarını anlattığı, aynı isimli bir de kitabı bulunuyor. Babayev’in ardından Doç. Dr. Okan Murat Öztürk “Barış Manço’nun Popüler Müzik Anlayışı İçinde Türkülerin Yeri” başlıklı bir konuşma yapacak. Sempozyum Birgül Yangın Osmanoğlu’nun “Barış Manço’nun Eserlerinde Semboller ve 2023 Vizyonu” başlıklı konuşması ile sona erecek.

‘Bir Dünya Barış’ı’ etkinliğinin ikinci günü, saat 16.30’da, CRR Konser Salonu’nda, moderatörlüğünü İzzet Öz’ün yapacağı “20 Yılın Ardından Barış’a Özlem” paneli ile başlayacak. Lale Manço, Doğukan Manço, Batıkan Manço ve İnci Manço İlbay’ın ana konuşmacı olarak yer alacağı paneldeki diğer konuşmacılar şu şekilde: Jean Marie, Andre Soulac, Ender Enön, Asaf Savaş Akat, Cengiz Ünlü, Tamer Şahin, Cahit Berkay, Ahmet Gücenç, Eser Taşkıran, Batuhan Aydar, Ergun Karaalioğlu, Binnur Kaynak, Özlem Yüksek, Yeşim Vatan, Nilüfer Ülkü Güner, Erkan Umut, Yavuz Zafer, Melih Erdem, Ayşe Kar, Celal Güven, Hüseyin Emre ve Erkmen Sağlam.

Panelin ardından “Barış’ın Dünyası” sergisinin açılışı gerçekleşecek. Sergide; Manço’nun kıyafetlerinden, kişisel eşyalarından ve posterlerinden oluşan 100’ün üzerinde eser sergilenecek. Sergi kapsamında CRR Konser Salonu fuayesinde Barış Manço’nun odasının prototipi de kurulacak. Sergi 10 gün boyunca CRR’de ziyarete açık kalacak.

Etkinlikler, 15 Şubat 2019 akşamı CRR’de gerçekleşecek özel konserle sona erecek. Manço’nun müzik yaşamı boyunca yanında yer alan sanatçıların, arkadaşlarının sahnede olacağı ‘Bir Dünya Barış’ı’ konseri saat 20.00’de başlayacak. Konserde Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço, beraber müzik yaptığı Moğollar ve Kurtalan Ekspres’ten Ahmet Güvenç, bestelerini verdiği Ayşegül Aldinç, Müsadenizle Çocuklar çalışmasında yer alan Burak Kut, Grup Vitamin, Hakan Peker, Jale, Mine Çağlıyan, Soner Arıca, Ufuk Yıldırım ve daha birçok isim Manço’nun şarkılarını seslendirecek.

Konserin repertuvarı, aralarında Gülpembe, Kara Sevda, Kol Düğmeleri, Arkadaşım Eşek, 2023 ve Hal Hal’ın da olduğu Barış Manço şarkılarından oluşacak.

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