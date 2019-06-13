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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
Talip ERTÜRK taliperturk@gmail.com
13.06.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Bir çocuğun gözünden Osmanlı’nın son günleri

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Bir çocuğun gözünden Osmanlı’nın son günleri

Köy Enstitüleri’nin kurucusu ve Türk aydınlanmasının öncü neferi Hasan Âli Yücel’in çocukluk ve gençlik yıllarını kendine has üslubuyla kaleme aldığı ‘Geçtiğim Günlerden’, Cumhuriyet’in bu efsanevi karakterinin iç dünyasına kapı açarken, imparatorluğun son günlerine farklı bir pencereden bakma imkânı da sunuyor.

Can Yücel’in “Hayatta ben en çok babamı sevdim” dizelerini armağan ettiği, önsözde “Bir Diyonizak kişiydi” sözleriyle tanımladığı babası Hasan Âli Yücel, meşrebine uygun üslupta kaleme aldığı çocukluk ve gençlik yıllarını anlatmaya “Bir varmış bir yokmuş” sözleriyle başlıyor. Hatırat bu başlangıç cümlesinin hakkını verecek cinsten latif bir havaya sahip. Yücel, gençliğinin iz bırakan hadiselerini hatırında kaldığınca ve işin aslını anlatmak iddiasını yüklenmeden, adeta bilinçakışıyla kaleme almış.

Yücel’in gençlik ve çocukluk hatıraları arasından birbirinden cazip birçok küçük hikâye bulmak mümkün. Dedesi Yarbay Ali Bey’in şehit düştüğü Ertuğrul faciasının perde arkasından başlayarak; son demlerini yaşayan klasik Osmanlı toplumunun iç çatışmalarına, Mekteb-i Osmani’nin açılış günlerine, Fransız İhtilali’nin yarattığı kafa karışıklığına, II. Meşrutiyet’in yol açtığı infiale ve Balkan Harbi ertesi mülteci akınına uğrayan bedbaht İstanbul’un nice köşesine uzanan bir hatıralar silsilesi bu kitabı vücuda getiren. Yücel her ne kadar çocukluk hatıralarını 60’larında kaleme alsa da hadiselerin yaşandığı günlerdeki masumiyetini satırlarında muhafaza edebilmiş.

1897’de İstanbul’da dünyaya gelmiş Hasan Âli Yücel, annesi Neyire Hanım ve babası Ali Rıza Bey’e ilaveten aile büyüklerinin ve özellikle Habeş dadısı Gülşen Bacı’nın üzerindeki etkisine epey yer ayırmış. Yücel’in ailesini anlattığı bölümler klasik Osmanlı ailesinin iç ilişkilerine dair eşsiz bilgiler sunarken dönemin mühim siyasi hadiseleri ise küçük bir çocuğun üzerinde bıraktığı tesir çerçevesinde konu ediliyor. Zaten yazar hatıratına bu naifliği yitirdiği günlerde noktayı koymayı tercih etmiş. ‘Geçtiğim Günlerden’, Yücel’in milli eğitim bakanlığına uzanacak uzun ve verimli devlet hizmetine başlamasından evvel nihayete eriyor.

Her halükârda, önsözde Can Yücel’in de ifade ettiği üzere: “Bu kitabı okuyacak arkadaşlar, hiç kuşkum yok ki, epey şey öğrenecekler, yararlanacaklar.”

‘Geçtiğim Günlerden’i okumak, genç cumhuriyetin en yetkin bürokratlarından birinin yetişme çağlarına şahit olmak ve kişiliğini anlamak açısından önemli. Buna ilaveten, Yücel’in kıvrak kalemi ‘Geçtiğim Günlerden’i otobiyografik eserlerin malum kuruluğundan çıkarmakla kalmıyor, okuma zevkine epey katkıda bulunuyor. Dikkate değer bazı ekler de yaparak Yücel’in kimi tarihi dönemeçlerde kaleme aldığı makaleleri de kitaba dahil etmiş. Buna ilaveten eski Japonya büyükelçisi Hüsrev Gerede’nin Ertuğrul Faciası’na dair bir yazısı da bu baskıda kendine yer bulmuş. Asıl incelik orijinal metindeki bazı nadir kelimelerin muhafaza edilip kitabın sonunda kısa bir sözlük biçiminde okuyucuya sunulması ki, bu uygulama birçok kıymetli sözcüğün yaşamını sürdürebilmesi hususunda yayınevlerinin kritik sorumluluklarını üstlenmeleri için umarız teşvik edici olacaktır.

Bir çocuğun gözünden Osmanlı’nın son günleri
GEÇTİĞİM GÜNLERDEN
Hasan Âli Yücel
İş Bankası Kültür Yayınları, 2019
272 sayfa, 18 TL.

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