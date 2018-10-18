‘Bir canlı ölüyor, bir kuşun kanadında yaşıyor’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler‘Bir canlı ölüyor, bir kuşun kanadında yaşıyor’
GeriKitap Sanat ‘Bir canlı ölüyor, bir kuşun kanadında yaşıyor’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Burak KURU / buribaker@gmail.com
18.10.2018 - 16:55, Son Güncelleme:

‘Bir canlı ölüyor, bir kuşun kanadında yaşıyor’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Bir canlı ölüyor, bir kuşun kanadında yaşıyor’

Aslı Perker alternatif hayat hikâyesi ‘Flamingolar Pembedir’de altı yaşında anne-babasını kaybeden bir kız çocuğunun iç dünyasını anlatıyor. Perker’den hikâyeyi biraz daha açmasını istedik...

Anneniz 1981 yılında hayati bir kaza geçiriyor ve şükür ki korkulan başınıza gelmiyor. Ama siz ‘alternatif hayat hikâyem’ diyerek bu kazanın kahredici şekilde sona ermesi ihtimalinden yola çıkıp ‘Flamingolar Pembedir’i yazıyorsunuz. Her insan “Sevdiklerime bir şey olursa ben ne yaparım?” diye düşünür. Ama herkes insanı çaresiz bırakan bu ihtimali yazamaz. Nasıl yazdığınızı merak ediyorum...
Aslında en başta benim çıkış noktam kaza değildi. Ben daha çok bir kız çocuğunun bir gitar atölyesinde, bir barınakta, bir teknede büyüyüşünü anlatmak istemiştim. Çünkü bunlar benim hayatımda var olan şeylerdi ve bana göre zaten anlatılmayı hak eden orijinallikte olaylardı. Ama tabii sonra düşündüm, neden böyle oldu? Ben, yani bir kız çocuğu neden dayısıyla bu kadar vakit geçirdi? İşte kaza burada devreye giriyor. Annem kazada ölmedi ama kitabın başındaki o uzun otobüs yolculuğunu ben yaptım, dayım ve eniştemle birlikte Kars’tan İzmir’e geldim, dayımla ve anneannemle yaşamaya başladım. Uzunca bir süre geride tam olarak neyin kaldığını bilmeden orada yeni bir yaşama başladım. Unutmayın, altı yaşında bir çocuk tam olarak annesine ne oldu, ne olacak bilemiyor ve ona sunulan yeni hayatı yaşamaya başlayabiliyor.

1981’den bugüne 37 yıl geçmiş. Bu yılların kaçında bu kitap var?
Bu hikâyenin aklımda olmasına gerek yoktu, bu hikâye içimdeydi. İnsanın ayrılmaz bir parçası gibi. Çocukluğum, gençliğim. Hayatınızı oturup düşünmezsiniz ya hani, bu da öyle. Tuhaf olan daha önce yazmamış olmam, ama işte her şeyin bir zamanı var.

‘Flamingolar Pembedir’ adı, popüler kültürün ‘flamingo tüketimi’ nedeniyle “Bu isimden emin misin?” sorularıyla karşı karşıya bırakmış sizi. İsim tereddüdü yaşadınız mı?
Yaşadım, çünkü mesela ben daha önce yazdığım 440 sayfalık bir romanı bir anda bir trendin içine denk geliyor diye rafa kaldırmış, o trend geçtikten sonra yayımlatmış bir insanım. Ancak bunda aynı şeyi yapamayacaktım. Trend ya da değil, kitabın ismi ilk andan itibaren ‘Flamingolar Pembedir’di ve öyle de kalacaktı. Dikkatli okurlardan biri geçen gün bulmuş; yıllar önce galiba Milliyet gazetesi’nde yine flamingoları yazmışım, yine barınaktan bahsetmişim. Yani benim için o trend başlayalı çok oluyor. Yaklaşık bir 37 yıl.

Kitaptaki kızın büyürken Queen grubuyla bir şekilde hayatının kesişmesi çok hoşuma gitti. Bu sempatide mutlaka benim de grubu sevmemin katkısı var. Söz konusu ‘The Miracle’ albümü değişken ruh hallerine hitap eden efsanevi şarkılar içeriyor. Kahramanımızın şarkısı burada hangisi olurdu acaba?
Şöyle söyleyeyim; benim ilk ölümüne ağladığım kişi Freddie Mercury’dir. Çok iyi hatırlıyorum. Televizyon açıktı, haberi veriyorlardı, benim elimde mavi bir tül vardı. Ve ben o mavi tülle, ‘We are the Champions’ şarkısıyla bir yandan dans ediyor, bir yandan ağlıyordum. O gün düşünmüştüm başka böyle hangi sanatçının ölümünde ağlarım acaba diye. Şimdi sıkı durun! O günkü kararım Sezen Aksu. Ki muhtemelen ağlarım. Sorunun cevabı ‘The Miracle’.

Anneniz kitabı okudu mu? Kitapta onun yokluğu var sonuçta. Okuduklarına tepkisi ne oldu?
Annemden kitabı saklıyoruz. Geçen gün bir kuzenim yazdı, mümkün olduğu kadar erteleyelim diye. Neyse ki kendisi şu an köylük yerde, kitaba ulaşamıyor. “Ben gönderirim” dedim, bekliyor zavallım. Ama girişi okudum ona ve yaklaşık üç saat konuşamadı.

Hüzünlü bitmesin söyleşimiz. Son soru: Flamingolar neden pembedir?
Karidesle beslenirler de ondan. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bir kuş denizdeki bir canlıyı yiyor ve pembeye boyanıyor. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bir canlı öldükten sonra bir kuşun kanadında yaşıyor.

‘Bir canlı ölüyor, bir kuşun kanadında yaşıyor’

FLAMİNGOLAR PEMBEDİR
Aslı Perker
Everest Yayınları, 2018
237 sayfa, 24 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘Sanatçı yoldaşlar’ın çok ilginç hikâyesi: ‘Rus Avangardı’

Geçmişin yükü

Naif bir ‘sessizlik’

Çocuklar sizi cennet kapısında bekliyor