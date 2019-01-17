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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.01.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Binlerce çocuk sanatla buluşacak

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Binlerce çocuk sanatla buluşacak

Dört gün sürecek 'Çocuk Sanat Festivali'nde 3-15 yaş arası çocuklar, resimden müziğe, danstan karikatüre, senaryo yazarlığından fotoğrafa kadar çok sayıda atölyeye katılma fırsatı bulacak.

Türkiye’nin ilk ‘’Çocuk Sanat Festivali’’, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek. 3-15 yaş arası çocuklara yönelik, 4 gün sürecek festivalde binlerce çocuk; resimden müziğe, danstan karikatüre, senaryo yazarlığından fotoğrafa kadar çok sayıda atölyeye katılma fırsatı bulacak.

Tan Sağtürk Akademi’de çocuklar duygularını dansla anlatırken, Ragıp Savaş Sanat Akademisi’nde yaratıcılıklarını kelimelerle ifade edecek. Resim tutkunu çocuklar ise Devrim Erbil ve Yiğit Yazıcı atölyelerinde hayallerini çizgiler ve renklerle tuvale aktaracak. Aynı zamanda enstrüman, tabak, mozaik ve tekstil boyama gibi eğitimlere katılabilecekler. Sanatla tüm engelleri aşan çocuklar ise beden perküsyonu, atölyeler ve film gösterimleriyle unutulmaz bir dört gün yaşayacak. Tiyatro oyunları, sahne performansları, konser ve söyleşiler gibi birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak festivalde, aileler de katılabilecekleri atölye ve etkinliklerle çocukların hayallerine ortak olacak.

Türkiye’nin ilk ‘Çocuk Sanat Festivali’yle çocukları sanatın her dalıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Festival Direktörü Tomru Dereköylü, Doğu’dan 200 çocuğu da iki gün boyunca festivalde misafir edeceklerini açıkladı. Festival için gelen çocukların Beşiktaş’taki okullarda okuyan çocukların evine misafir olacağını belirten Tomru Dereköylü sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Bu festivalle, farklı sanat dallarıyla her çocuğa dokunmak, bütün duyguların ve sanatın özel olduğunu anlatmak istiyoruz. Şehir hayatında kaçırılan değerlerin en iyi sanatla anlatıldığı gerçeğinden hareketle tema olarak tohumdan toprağa, hayvandan bitkiye doğa sevgisini sanatla bağdaştırdık. Bu sayede çocuklara unutamayacakları bir deneyim kazandırmak en büyük amacımız.’’

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