‘Bilinçli bir intihali var ederek sorular soruyoruz’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler‘Bilinçli bir intihali var ederek sorular soruyoruz’
GeriKitap Sanat ‘Bilinçli bir intihali var ederek sorular soruyoruz’
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Kitap Sanat
Fulya Baran / fulya.brn@gmail.com
12.07.2018 - 12:17, Son Güncelleme:

‘Bilinçli bir intihali var ederek sorular soruyoruz’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Bilinçli bir intihali var ederek sorular soruyoruz’

Nazlı Pektaş’ın küratörlüğünde Yapı Kredi Kültür Sanat’ta açılan ‘İntihal mi? Hal mi?’ başlıklı sergi, Çağrı Saray, Erinç Seymen, Ferhat Özgür, Mehtap Baydu, Özlem Günyol&Mustafa Kunt ve Necla Rüzgar’ın 6 eski işi ile bu eserlerden esinlenerek oluşturdukları 6 yeni işi bir araya getirerek ‘temellük sanatı/kendine mal etme’ ve ‘intihal’ kavramlarını merkeze alıyor. Sanat tarihinin sıklıkla sorguladığı ‘özgünlük’ meselesini tartışan sergiyi Nazlı Pektaş ile konuştuk.

Aslında ‘temellük sanatı’ kavramı, sanatın doğasını ve tanımını eserlerin özgünlüğü, asıl eser sahibinin kim olduğu gibi meseleler üzerinden sorguluyor. Serginin başlığı ise biraz daha dikkat çekmek amacıyla intihal terimini kullanıyor. İntihal ve temellük sanatı birbirinden hangi noktada ayrışır?

Kopyalanan ya da gerçek yerine türlü yollarla ikame edilen imgenin serüveni, sanat tarihi içinde, sanat tarihinin kendisiyle yol aldı/almakta. Sanatçı bir yandan kendi özerkliğini ilan eder, öte yandan kendine mal ettiklerini daha çok görünür kılar. Sanatçının, en başında doğayı ‘intihal’ ettiğini düşündüğümüzde özgünlüğe çok farklı pencerelerden bakıp, kopyanın bu sergideki anlamıyla intihalin nasıl mümkün olabileceğini düşünebiliriz.

Sanatçı arkadaşlarımla birlikte esinlenme, kopya meselesini; kendine mal etme ile aşırma arasındaki ‘kıldan ince kılıçtan keskin sırat köprüsü’ aşılmazından çıkarıp, bu durumu süreç içinde kabul eden bir sergi yaratmaya çalıştık. Çalmanın sanatsal bir suç olduğu durumlar yok demiyoruz ama esinlenmenin de büyük bir zincirin halkaları olarak yıllardır var olduğunun da farkındayız. İşte tam da bu noktada bu sağlıklı bir biçimde tartışılsın istiyoruz. Bilinçli bir intihali var ederek sorular soruyoruz. Başlığımız bu kelimeler arasından intihali soruya çevirip başlığa çekerek sanatçılar ve benim aramızdaki performansı dikkat çekici bir yere taşımayı hedefliyor. Başlığın diğer yarısı olan ‘Hal mi?’ ise sorunun ikinci kısmına yanıt veriyor diyebilirim. Çünkü bu sergi daha en başından referansı içine alan bir sergi ve elbette tüm eserler esinlenme üzerinden ilerliyor.

‘Bilinçli bir intihali var ederek sorular soruyoruz’

Eser seçimi ve sanatçıların eşleştirilmesi sürecinde nasıl bir yol izlediniz?
Bir yazar ve akademisyen olarak işleri hakkında çok sık düşündüğüm, düşüncelerimi ve yazılarımı kamçılayan sergideki sanatçılarla bu sergiyi yapmak istedim. Projenin çerçevesini çizdikten sonra sanatçıları belirledim. Sonra sanatçıların üretim biçimleri, konu seçimleri vasıtasıyla birbirlerine olan mesafeleri de bir oyuna çevirerek onlardan ‘birbirlerini giymelerini’ istedim. Sergi fikri tüm detayları ile olgunlaştığında Yapı Kredi Kültür Sanat’a, Tülay Güngen ve Veysel Uğurlu’ya sundum. Sergi projemiz kabul edildikten sonra çalışmalarımız hızlandı. İlerleyen zamanda, eşleştirmeler aracılığıyla her sanatçı eşleştiği sanatçının daha önce üretilmiş bir işini, yeni işi için kaynak olarak aldı. Yani eski işi de, ondan esinlenen yeni işi de sanatçıların kendileri belirledi.

‘Bilinçli bir intihali var ederek sorular soruyoruz’

Serginin sorguladığı ‘yeni’ kavramı, bir yandan çağdaş sanat piyasasının öncelikli ihtiyaçlarından biri. Piyasanın bu sürekli ‘yeni’ye olan ihtiyacını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sanatçının motivasyonunu ve yaratıcılığını nasıl etkilemekte?
Çağdaş sanat piyasasının ihtiyaç ve inançlarından biri olan ‘yeni’ sanatçıyı sürekli üretmeye doğru itiyor. Bu açıkça gözlemlenebiliyor, hem dünyada hem de ülkemizde. Motivasyon mu, evet bundan söz edebiliriz. Sorun, ortaokulda yazdığımız ‘Nicelik mi nitelik mi?’ kompozisyonlarını aklıma getirdi. Çokluğun içindeki hakikiliği bulmak önemli. Bundan kastım ister kendine mal etme yoluyla, ister kendiliğinden ortaya çıkan üretimle yaratılan ‘şeyler’in özgünlüğü elbette. Eleştirel bir bakış, yeni bir yorum yeni eseri özgün kılmaya yetebilir. Piyasa ise meseleye sanat tarihinin perspektifinden bakmıyor elbette. Yeni olanın çekiciliği ve kısa süreli ‘yeniliği’ ekonomik bir değer olarak kabul ediliyor.

Biçimde biricik olmanın artık sanatın öncelikleri arasında olmadığını görüyoruz. Bu çerçevede düşünüldüğünde, günümüzde sanatçının başarısı hangi nitelikler üzerinden izlenmeli?
Günümüz sanatçısının başarısı ya da başarısızlığı piyasa açısından bakıldığında görünür olmak ile olmamak arasında ilişkilendiriliyor olsa da elbette bu gerçek bir ölçü değil. Bazen ‘başarı’ dediğin konu çok uzun zaman alabilir ama kendine ve üretimine sahip çıkan ve eleştirelliğini kaybetmeyen bir sanatçının izleyicinin gözünden kaçması mümkün olmaz.

‘Bilinçli bir intihali var ederek sorular soruyoruz’

Nazlı Pektaş küratörlüğündeki ‘İntihal mi? Hal mi?’ başlıklı sergi 29 Temmuz’a kadar Yapı Kredi Kültür Sanat’ta görülebilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Muzır Kurulu' sil baştan yenilendi

Efes kazıları imza bekliyor

Kuşadası Gençlik Festivali Yeni Türkü ve Moğollar'la başladı

Prince'in eşyaları açık artırmada