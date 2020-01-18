Bilimkurgu ve distopyalar üzerine

Tevfik Uyar

1985 doğumlu Dr. Tevfik Uyar, lisans eğitimlerini İTÜ Uçak Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinden, yüksek lisans ve doktora derecelerini İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden aldı.

Bugün podcast kanalı olarak yayın hayatına devam eden Açık Bilim Dergisi’nin kurucu editörlerinden olan Uyar, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde modelleme, havacılıkta emniyet yönetimi ve insan davranışları üzerine dersler veriyor.

Türkiye Bilişim Derneği’nin düzenlediği Bilimkurgu Öykü Yarışması’nda 2012, 2013 ve 2015’te üç kez ikincilik ödülü kazanan Uyar’ın ‘Safsatalar: Aklın Kırk Haramisi’ (Destek Yayınları, 2019), ‘Tek Kişilik Firar’ (Kırmızı Kedi, 2016), ‘Astrolojinin Bilimle İmtihanı: Yıldızlar size ne söylemiyor?’ (Kırmızı Kedi, 2015) ve ‘İz Odası’ (Bizim Kitaplar, 2011) gibi kitapları bulunuyor.

Yerli bilimkurgu edebiyatının popüler isimlerinden Levent Şenyürek’in ise tamamı Çitlembik Yayınları’ndan çıkan ‘Cennetin Kalıntıları’, ‘İsa’yı Beklemek’, ‘Çıldırtan Kitap’ ve ‘Alacagöl Efsanesi’ gibi kitapları bulunuyor.

Uyar ve Şenyürek, bugün saat 16.00’da Mephisto Kitabevi’nin Bahariye şubesinde, Hürriyet Kitap Sanat’ın usta roman eleştirmeni Ömer Türkeş’in maderatörlüğünde düzenlenecek ‘Bilimkurgu ve Distopyalar’ başlıklı söyleşinin konukları olacak.