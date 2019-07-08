Big Burn İstanbul festivali yakında başlıyor
Burn Enerji İçeceği tarafından organize edilen, iki senede yaklaşık 45 bin misafiri ağırlayan Big Burn İstanbul Festival, 26-28 Temmuz tarihleri arasında Şile Woodyville Treehouses’da düzenlenecek.
Üç gün sürecek festivalde uluslararası ve lokal olmak üzere 100 DJ ve prodüktör performans sergileyecek. Festivalin ilk açıklanan isimleri, global elektronik müzik sanatçıları; Clapton, Damian Lazarus, David Mayer, Dubfire, Guy Gerber, Joachim Pastor, N’TO, Nastia, Recondite, Stephan Bodzin, Woralks gibi isimler sahne alacak.
Big Burn İstanbul Festival, 26-28 Temmuz tarihleri arasında Şile Woodyville Treehouses’da düzenlenecek.
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