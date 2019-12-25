BİFO, yeni yıla Angela Gheorghiu ile merhaba diyor

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), yeni yılı 9 Ocak 2020 Perşembe akşamı düzenlenecek geleneksel 'Yeni Yıl Konseri' ile karşılayacak. Konserin solisti ünlü soprano Angela Gheorghiu olacak.

Sanat kariyerine 1992 yılında başlayan Angela Gheorghiu, dünyanın dört bir yanında verdiği konserler ve operalarla müzik eleştirmenleri tarafından 'opera tarihinde nadir rastlanan bir fenomen' olarak adlandırılıyor. Dünyaca ünlü soprano; Metropolitan, Royal Opera House, La Scala ve Viyana’da oynadığı başrollerle, özellikle de Tosca’nın beyazperde için çekilen versiyonunda büyük beğeni topladı. Konserde orkestrayı yönetecek konuk şef ise, 2011 yılından beri şefliğini ve sanat yönetmenliğini üstlendiği Seattle Senfoni Orkestrası ile pek çok başarılı turneye ve ödüllü kayıtlara imza atan Ludovic Morlot olacak. Yeni Yıl Konseri, 9 Ocak 2020 Perşembe saat 20.00’de Lütfi Kırdar ICEC’te düzenlenecek. Konser öncesi, 19.00 - 19.40 arasında ise gazeteci ve klasik müzik yazarı Serhan Bali moderatörlüğünde Dolmabahçe Salonu’nda konser üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.