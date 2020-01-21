BİFO, Beethoven'ın doğum yılını kutluyor

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Beethoven yılı olarak da anılan bu sezonda, iki özel

konserle Beethoven'ın 250. doğum yılını kutluyor. Konserlerin ilki, 23 Ocak Perşembe akşamı

İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’te gerçekleşecek. Piyanist Rodolfo Leone’un BİFO’nun konuğu olacağı 'Beethoven’a Armağan – I' adlı konserde, bestecinin; Opus 62 Coriolan Uvertürü, Opus 73 'İmparator' başlıklı piyano konçertosu ve Opus 67 5. Senfoni adlı eserleri seslendirilecek.

Aynı zamanda BİFO’nun sezon kapanış konseri olacak ikinci konserde ise Salzburg Bach Korosu ile Ekaterina Siurina, Elena Maximova, Peter Sonn ve Bogdan Baciu gibi yıldızlara eşlik edecek. Bestecinin başyapıtı olarak kabul edilen 9. Senfoni’nin seslendirileceği konser, 14 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleşecek.

Saat 20.00’de başlayacak 'Beethoven’a Armağan – I' konseri öncesinde, 19.00 - 19.40 arasında, gazeteci ve klasik müzik yazarı Serhan Bali moderatörlüğünde Dolmabahçe Salonu’nda konser üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.