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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerBİFO 20’nci yılında %99 doluluğa ulaştı
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29.05.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

BİFO 20’nci yılında %99 doluluğa ulaştı

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BİFO 20’nci yılında %99 doluluğa ulaştı

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi 2018–2019 konser sezonu sona erdi. Avrupa turnesi dahil yoğun bir sezon geçiren BİFO, %99’la 20 yıllık tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaştı.

2018 Ekim’indeki açılış konserinde bir dünya prömiyerine imza atarak Fazıl Say’ın ‘Flüt Konçertosu’nu izleyiciyle buluşturan BİFO, İstanbul Lütfi Kırdar’de gerçekleşen konserlerinde Katia & Marielle Labeque, Mischa Maisky, Rudolf Buchbinder, Evelyn Glennie, Denis Kozhukhin, Ryan McAdams, Miah Persson, Dorottya Lang, Rame Lahaj, Adam Plachetka, Nemanja Radulovic, Bülent Evcil ve Gülsin Onay gibi yıldız solistleri ağırladı.
Sezon boyunca gerçekleştirdiği 12 konserde 20 bin 430 bilet kapasitesinin 20 bin 278’ini izleyicilerine ulaştırarak %99 doluluk oranına ulaşan BİFO, 5-13 Aralık 2018 tarihleri arasında Stuttgart, Friedrichshafen, Amsterdam, Aachen ve Paris’e uzanan bir turne gerçekleştirdi. Avrupa turnesinin ilk konserinde Daniel Hope’a, sonraki konserlerde ise Nemanja Radulovic’e eşlik eden Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO, Avrupalı müzikseverlerin bir kez daha beğenisini kazandı. Toplam beş konserde 8000’i aşkın müziksevere ulaşan BİFO; turnenin son durağında, Paris’te ünlü Théâtre des Champs Elysées’deydi.

YENİ SEZONDA YILDIZ SOLİSTLER
Şef Sascha Goetzel yönetiminde 22 Haziran’da İstanbul Müzik Festivali’nde Richard Strauss’un ‘Don Kişot’unu yorumlayacak BİFO, 2019–2020 sezonunda Ray Chen, Yeol Eum Son, Miloš Karadaglić, Dorothea Röschmann, Angel Gheorghiu, Alexander Gavrylyuk, Andreas Ottensamer, Yuri Bashmet, Pablo Ferrández, Harriet Krijgh, Ekaterine Siurina, Elena Maximova, Peter Sonn ve Bogdan Baciu gibi yıldız solistleri ağırlayacak.

Oda müziği topluluğu Borusan Quartet ise Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda verdiği konserlerinin ertesi gününde, aynı programla ENKA İbrahim Betil Oditoryumu’nda izleyicileriyle buluştu ve Haydn’dan Beethoven’a, Mozart’tan, Schubert’e uzanan repertuvarlarıyla %100 doluluğa ulaştı. Dünyanın en saygın yaylı çalgılar dörtlüsü etkinliği olan Amsterdam Yaylı Çalgılar Dörtlüsü Bienali’nden de davet alan Borusan Quartet, 28, 29 ve 30 Ocak 2020’de Amsterdam Muziekgebouw’da sahneye çıkacak.
Müziktemüzikte yeni olanı izleyicilerle buluşturan Borusan Müzik Evi’nde de sezonda 20 etkinlik gerçekleşti ve doluluk oranı %80 oldu.

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