BİFO 20’nci yılında %99 doluluğa ulaştı
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi 2018–2019 konser sezonu sona erdi. Avrupa turnesi dahil yoğun bir sezon geçiren BİFO, %99’la 20 yıllık tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaştı.
2018 Ekim’indeki açılış konserinde bir dünya prömiyerine imza atarak Fazıl Say’ın ‘Flüt Konçertosu’nu izleyiciyle buluşturan BİFO, İstanbul Lütfi Kırdar’de gerçekleşen konserlerinde Katia & Marielle Labeque, Mischa Maisky, Rudolf Buchbinder, Evelyn Glennie, Denis Kozhukhin, Ryan McAdams, Miah Persson, Dorottya Lang, Rame Lahaj, Adam Plachetka, Nemanja Radulovic, Bülent Evcil ve Gülsin Onay gibi yıldız solistleri ağırladı.
Sezon boyunca gerçekleştirdiği 12 konserde 20 bin 430 bilet kapasitesinin 20 bin 278’ini izleyicilerine ulaştırarak %99 doluluk oranına ulaşan BİFO, 5-13 Aralık 2018 tarihleri arasında Stuttgart, Friedrichshafen, Amsterdam, Aachen ve Paris’e uzanan bir turne gerçekleştirdi. Avrupa turnesinin ilk konserinde Daniel Hope’a, sonraki konserlerde ise Nemanja Radulovic’e eşlik eden Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO, Avrupalı müzikseverlerin bir kez daha beğenisini kazandı. Toplam beş konserde 8000’i aşkın müziksevere ulaşan BİFO; turnenin son durağında, Paris’te ünlü Théâtre des Champs Elysées’deydi.
YENİ SEZONDA YILDIZ SOLİSTLER
Şef Sascha Goetzel yönetiminde 22 Haziran’da İstanbul Müzik Festivali’nde Richard Strauss’un ‘Don Kişot’unu yorumlayacak BİFO, 2019–2020 sezonunda Ray Chen, Yeol Eum Son, Miloš Karadaglić, Dorothea Röschmann, Angel Gheorghiu, Alexander Gavrylyuk, Andreas Ottensamer, Yuri Bashmet, Pablo Ferrández, Harriet Krijgh, Ekaterine Siurina, Elena Maximova, Peter Sonn ve Bogdan Baciu gibi yıldız solistleri ağırlayacak.
Oda müziği topluluğu Borusan Quartet ise Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda verdiği konserlerinin ertesi gününde, aynı programla ENKA İbrahim Betil Oditoryumu’nda izleyicileriyle buluştu ve Haydn’dan Beethoven’a, Mozart’tan, Schubert’e uzanan repertuvarlarıyla %100 doluluğa ulaştı. Dünyanın en saygın yaylı çalgılar dörtlüsü etkinliği olan Amsterdam Yaylı Çalgılar Dörtlüsü Bienali’nden de davet alan Borusan Quartet, 28, 29 ve 30 Ocak 2020’de Amsterdam Muziekgebouw’da sahneye çıkacak.
Müziktemüzikte yeni olanı izleyicilerle buluşturan Borusan Müzik Evi’nde de sezonda 20 etkinlik gerçekleşti ve doluluk oranı %80 oldu.
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