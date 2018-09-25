Beylikdüzü Caz Festivali başlıyor
26-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 3. Beylikdüzü Caz Festivali Neşet Ruacan, Şirin Soysal, Bilal Karaman, Hakan Toker gibi cazın önemli isimlerini ağırlayacak.
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde 26-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 3. Beylikdüzü Caz Festivali’nin programı şu şekilde:
26 Eylül Çarşamba; Hakan Toker, Volkan Topakoğlu, Ekin Cengizkan
27 Eylül Perşembe; Şirin Soysal, Erdem Göymen, Eylül Biçer, Baran Say, Barış Büyükyıldırım
28 Eylül Cuma; Bilal Karaman, Mehmet Mutlu, Özgün Bora, Baran Say, Canan Duran, Muhammed Yıldırır, Nevcivan Özel
29 Eylül Cumartesi; Neşet Ruacan, Şenova Ülker, CanSu Aslan, Deniz Dündar, Anıl Deniz
30 Eylül Pazar; Dolunay Obruk, Gürtuğ Gök, Baturay Yarkın, Eren Turgut, Burak Cihangirli
Bütün konserler saat 20.00’da başlayacak.
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