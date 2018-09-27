Beykoz’da elektronik gece
Elektronik müziğin başarılı isimlerinden Dopplereffekt ve Fennesz, Red Bull Music Festival kapsamında yarın akşam Beykoz Kundura Fabrikası’nda sahneye çıkacak.
Dopplereffekt, elektronik müziğin eski dönemlerine atıfta bulunan parçalarıyla bugünün seslerini aynı düzlemde buluşturabilen bir proje. Bugün elektronik müzik sahnesinin başarılı isimlerinden biri olarak gösterilmesinin nedenlerinden biri de belki bu. 1995 yılından bu yana belirli aralıklarla da olsa aktif kalmayı başaran Detroit menşeli Dopplereffekt’in tek sabit üyesi Gerald Donald. Proje, ilk dönemlerinde robotik seslerle bezenmiş olmasıyla; bol bol Kraftwerk referansları içeren parçalarıyla biliniyordu. Yıllar içinde bu sesleri, elektronik müziğin farklı alt dallarıyla biçimlendiren Dopplereffekt, deneysel sularda gezinen eklektik parçalarıyla bir anlamda karakterini de güçlendirdi. 29 Eylül’de Red Bull Music Festival’ın dördüncü gününde Beykoz Kundura Fabrikası’nda sahne alacak Dopplereffekt, geçen sene yayımladığı son albümü ‘Cellular Automata’dan parçalar çalacak ancak elektronik müzik sahnesi için bir duayen sayılan Kraftwerk’e öykünen parçalarından da çalmasını umut ediyoruz.
Berlin’de kurulan Red Bull Academy’nin 20’nci yaşı şerefine düzenlenen bu gecede, Dopplereffekt dışında yine elektronik müzik sahnesinden önemli bir isim var: Fennesz. Sesleri üst üste bindirdiği ambient parçalarıyla çeşitli ruh hallerine sokan müzisyen, bu geceye özel olarak İstanbullu prodüktör İpek Görgün’le ortak bir performansta buluşacak. Elektronik müziğin deneysel kapısının aralanacağı bu gecede elbette başka isimler de var. Dub, hip hop ve jazzcore gibi türleri bir araya getiren Kevin Martin namı diğer The Bug, daha önce de farklı projelere imza attığı Miss Red ile sahne alacak.
12 saat kesintisiz müzik vaat eden parti, Rave sahnesiyle gecenin ilerleyen saatlerine uzanıyor. Son dönemde İstanbul’un farklı mekânlarında çaldığı techno temelli parçalarıyla radarlara giren Robogeisha ve Özcan Ertek’in elektronik müzik projesi Seretan bu sahnenin açılışını yapacak isimler. Ardından kalabalığı devralacak Sassy J ve Volcoy ile house, caz ve soul arası geçişlerin yaşanması olası. Bu sahneyi iyiden iyiye ısıtacak proje ise John Talabot ve Axel Boman’ın sırt sırta verdiği Talaboman. House müziğe eklemledikleri melodik ve minimal seslerle solo projelerinin dışına çıkan ikili, geceyi hareketlendirebilir. Kapanış ise ana pop klasiklerine yaptığı house temelli edit’lerle bilinen Barış K. ve Vladimir Ivkovic’ten. Etkinlik sadece müzikten ibaret değil. Beykoz Kundura Fabrikası’nda canlı performanslar devam ederken gece 24.00’te Kadıköy Sineması’nda, festivalin görsel ayağı olan Art of B-Movies kapsamında Metin Erksan’ın 1974 yapımı ‘Exorcist’in Türkiye uyarlaması ‘Şeytan’ filmi gösterilecek.
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