Beş kıtadan sihir dolu masallar
‘Dünyanın En Güzel Hayvan Masalları’ çocukları beş kıtadan hayvan masallarıyla buluşturuyor.
‘Dünyanın En Güzel Hayvan Masalları’ birbirinden güzel resimlerle bezeli, başrollerinde hayvanların olduğu 50 halk masalı anlatıyor bizlere. Angela McAllister tarafından hazırlanan eser bir masal dizisinin ikinci kitabı. İlki geçen yıl yayımlanan ve dünyanın dört bir yanında kutlanan özel günler, bayramlar, şenlikler eşliğinde okuru diyar diyar gezdiren 52 masal, mitolojik öykü ve efsaneden oluşan ‘Masallarla Dolu Bir Yıl’dı.
‘Dünyanın En Güzel Hayvan Masalları’ da yine farklı kültürlerin izini sürüyor ve Zululardan Karaayaklara, Mayalardan Avustralya yerlilerine beş kıtada yaşayan halkların masallarını anlatıyor. Bambaşka coğrafyalara uzanan bu masallar farklı yerel motiflerle zenginleşiyor, her biri beslendikleri inançlardan, geleneklerden, insanların birbirleriyle ve doğayla ilişkilerinden izler taşıyor.
Kuzey Amerika yerlilerinin masallarından biri ‘İlk Ağaçkakan’da halkın arasında yaşlı bir adam kılığında dolaştığına inanılan tanrı Büyük Ruh’u tanırken Asya’ya uzandığımızda ejderha krallarla karşılaşıyoruz. Denizlerin bir zamanlar dev bir ağacın dallarındaki kocaman bir yağmur damlası olduğunu anlatan ‘Uçan Balıklar Ağaçta Nasıl Yaşardı?’da Papua Yeni Gine kabilelerinin mitolojisi hakkında ipuçları buluyor, ‘Kır Kurdu’nda ateşin çalınışının Karuk halkı tarafından anlatılan bambaşka bir versiyonunu görüyoruz.
Her biri farklı coğrafyaların, farklı kültürlerin ürünü olsa da tüm bu masallar iyilik, adalet, dostluk, eşitlik gibi evrensel değerler etrafında ortaklaşıyor, hayvan masalları olması özelinde ise doğaya ve tüm canlılara saygılı, onlarla iç içe bir yaşamın güzelliklerini ön plana çıkarıyor. Bir Gana masalı olan ‘Ananse ve Piton’da, pitonun oburluğundan şikâyetçi olan halka Gökyüzü Tanrısı’nın cevabı insanlara tüm canlıların yaşam hakkının kutsal olduğunu hatırlatırken, çıtaların yanaklarında neden gözyaşı lekeleri olduğunu anlatan bir başka masalda çıtanın yavrularını çalarak ona acı çektiren bir avcı gelenekleri bozmak, kabilenin şerefini lekelemekle suçlanıyor.
Ve masalı masal yapan, onu vazgeçilmez kılan en güzel şey; sınırsız hayal gücü. Mucizelerin, sihrin, kehanetlerin, olağanüstü varlıkların kol gezdiği, hiçbir şeyin imkânsız olmadığı benzersiz dünyaların kapılarını açıyor bizlere masallar. Onların dünyasında iyilik daima kötülüğe tercih ediliyor, umut hiç tükenmiyor. En çok da bu yüzden, bir de yegâne sihrimiz olan düş gücümüzün ve çocukluğumuzun ellerini hiç bırakmadıkları için sevmiyor muyuz masalları?
DÜNYANIN EN GÜZEL HAYVAN MASALLARI
50 Halk Masalı ve Efsane
MASALLARLA DOLU BİR YIL
Dünyanın Dört Bir Yanından 52 Halk Masalı ve Efsane
Angela McAllister
Resimleyen: Aitch
Çeviren: Ayşen Gür
Arden Yay., 2019
Her bir kitap 128 sayfa, 90 TL
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