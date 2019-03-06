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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.03.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Berlin'in en iyileri 38. İstanbul Film Festivali'nde

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Berlin'in en iyileri 38. İstanbul Film Festivali'nde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 38. İstanbul Film Festivali için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay sona eren Berlin Film Festivali’nde ilk kez izleyici karşısına çıkan birçok film, bu yıl da Türkiye prömiyerlerini 38. İstanbul Film Festivali’nde yapacak.

69. Berlin Film Festivali’nde yarışan, ödüller kazanan, yan bölümlerde ilk defa izleyiciyle buluşan ve sinemaseverlerin merakla beklediği filmler 38. İstanbul Film Festivali’nin programında yerini almaya başlıyor. İstanbul Film Festivali programına Berlinale’den filmler eklenmeye devam edecek. 

38. İstanbul Film Festivali'nin tüm programı 13 Mart Çarşamba günü duyurulacak.

 

Altın Ayı ve Berlin Film Festivali’nden Ödüllü Filmler


Berlinale’de ana yarışmadan ödüllerle dönen filmler bu yıl da 38. İstanbul Film Festivali’nde yer alacak. Nadav Lapid’in Altın Ayı’yı kazanan son filmi Eşanlamlılar, François Ozon’un Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan son filmi Yüzleşme, Berlin’de “yeni bakış açıları sunan” filmlere verilen Alfred Bauer Ödülü’nü kazanan Nora Fingscheidt’ın ilk filmi System Crasher, Wang Xioashua’nın her iki başrolüne de Gümüş Ayı Ödülü verilen filmi Elveda Oğlum, Angela Schanelec’e Berlin’de En İyi Yönetmen Ödülü’nü getiren son filmi Evdeydim, Ama ve Berlinale’den En İyi Senaryo Ödülü’yle dönen Piranhalar festivalde Türkiye prömiyerlerini gerçekleştirecek.

 

Arjantinli yönetmen Santiago Loza’nın 69. Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde prömiyerini yapan Teddy ödüllü filmi Yeşil Gezegenden Kısa Bir Hikâye 38. İstanbul Film Festivali’nde seyirciyle buluşurken, Mehmet Akif Büyükatalay’ın yönettiği, En İyi İlk Film ödüllü Oray da uluslararası prömiyerini festivalde yapacak.

 

Berlinale’nin Açılış Filmi ve Merak Edilenleri

 
38. İstanbul Film Festivali’nin en merak edilen filmleri arasında yer alan Agnieszka Holland’ın filmi Bay Jones, efsanevi Galli gazeteci Gareth Jones’un hayatına gözler önüne serecek. Fransız yönetmen ve oyuncu Safy Nebbou’nun sosyal medya filmi Hangi Kadın ise Juliette Binoche’un harika performansıyla öne çıkacak.

 

Bu yıl Berlinale’nin açılış filmi olan ve göz kamaştırıcı bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren Lone Scherfig filmi Yabancıların Nezaketi, senarist ve yönetmen Dan Sallitt’nin Berlin’de büyük beğeni toplayan filmi On Dört ve Forum bölümünde ilk gösterimini yapan, yönetmen, fotoğrafçı ve ödüllü kısa filmci Marius Olteanu’nun ilk uzun metrajlı filmi Canavarlar, festivalde seyirciyle bulaşacak filmler arasında yer alacak.

 

Belgesel, canlandırma, deneysel ve kurmaca arasında çok özel bir yerde duran kısa video yapıtlarıyla tanınan Fransız yönetmen Jean-Gabriel Périot’nun son filmi Yenilgilerimiz; Gabriel Mascaro’nun Brezilya distopyası İlahi Aşk; Jayro Bustamante’nin son filmi Sarsıntı ve Berlinale’nin yan bölümlerinden en iyi filmler 38. İstanbul Film Festivali’nde seyirciyle buluşacak.

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