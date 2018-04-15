Berlin’de ‘son’ sergi
FOTOĞRAF sanatçısı Ergun Çağatay’ın hazırlık çalışmaları sırasında, 15 Şubat’ta vefat ettiği ‘Bizim Berlin 89/90’ sergisi Berlin Şehir Müzesi’nde (Märkisches Museum) geçtiğimiz hafta açıldı.
Sergide 30’u aşkın sayıda renkli ve siyah-beyaz fotoğraf, sanatçının 1990’da, Berlin Duvarı’nın yıkılışından hemen sonraki aylarda Berlin ve diğer kentlerdeki ikinci kuşak Türk göçmenlerin yaşamlarını yansıtıyor. Sergi küratörü Dr. Verda Kaya, fotoğraflardaki bazı kişileri 28 yıl aradan sonra arayıp bularak, onların düne ve bugüne dair izlenimlerini de sergiye kattı. Berlin Şehir Müzesi’nde dün açılan sergi, eylül ayına kadar gezilebilecek.
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