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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
08.01.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

Bergman’a selam ‘Persona’ya devam!

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Bergman’a selam ‘Persona’ya devam!

Tiyatro Öteki Hayatlar, tüm dünyada 100. doğum yılı kutlanan İsveçli efsane yönetmen Ingmar Bergman’ın 1966 tarihli filmi ‘Persona’nın tiyatro uyarlamasıyla, 13 Ocak’ta NoAct Sahne’de, 24 Ocak’ta ise Kadıköy Theatron’da seyirciyle buluşacak. Gösterimler için biletlere tiyatrolar.com.tr’den ulaşılabiliyor.

Yazar ve dramaturg H. Can Utku tarafından uyarlanan ve Yiğit Tuna’nın sahneye koyduğu ‘Persona’ oyununda Berrin Dinçer ve Eda Erman rol alıyor. Uyarlama, filmin iki karakter arasındaki sürekli kimlik çatışmasını çeşitli yönlerden yorumlamaya uygun sinematografisini, sahne üzerinde farklı bir seyir boyutuna taşıyor.
Saint Benoît Lisesi’nin destekleriyle sahneye koyulan oyun, sezon boyunca farklı sahnelerde seyirci karşısına çıkacak. Gösterimler için biletlere tiyatrolar.com.tr’den ulaşılabiliyor.

Bergman’a selam ‘Persona’ya devam


Persona
Yazım: Ingmar Bergman
Uyarlayan: H. Can Utku
Sahneye Koyan: Yiğit Tuna
Reji Asistanları: Umut Talay - Fatih Marchal - Meriç G. Doğan
Oynayanlar: Berrin Dinçer - Eda Erman
Seslendirme: Zerrin Mete, Erhan Çene, Fatih Marchal
Dekor ve Işık: Utku Kara – Hilal Polat
Müzik: Deniz Cem Demir
Afiş: Eylül Damla Uzun
Fotoğraflar: Emre Mollaoğlu

Tiyatro Öteki Hayatlar
Galatasaray Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nun eski üyeleri tarafından 2005 yılında kurulan Tiyatro Öteki Hayatlar 13 sezondur aralıksız olarak İstanbul’da perde açıyor. Maya Sahnesi, Oyuncular Kahvesi Cem Safran Sahnesi, Asmalı Sahne ve İkinci Kat gibi mekânlarda 13 sezon boyunca toplam 23 prodüksiyon gerçekleştiren ekip çoğunlukla kendi özgün metinlerini sahneledi. Şimdiye kadar sahnelediği bütün oyunların dünya ya da Türkiye prömiyerlerini yapan grup “Tiyatro öteki hayatlardır” fikrinden yola çıkarak empati kavramını merkeze oturtan bir tiyatro anlayışı içindedir. Günümüz insanının sorunlarını bireysel ya da toplumsal düzeylerde ele alan ve çatışmaları mümkün olduğunca çok taraflı incelmeye çaba gösteren bir yaklaşımın peşindedir. Kadın oyuncuların çoğunlukta olduğu kadrosuyla kadın sorunlarına özel bir ilgi gösteren Tiyatro Öteki Hayatlar, 13 yıllık profesyonel yaşamı boyunca Afife Tiyatro Ödülleri, Sadri Alışık Oyunculuk Ödülleri, Direklerarası Seyirci Ödülleri, İsmet Küntay Ödülleri, Ekin Yazın Dostları Ödülleri’nden toplam 14 ödül kazandı.
Bilgi için: Tiyatro Öteki Hayatlar / Eda Erman / 0533 593 67 80 / ermaneda@gmail.com

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