Bergman’a selam ‘Persona’ya devam!
Tiyatro Öteki Hayatlar, tüm dünyada 100. doğum yılı kutlanan İsveçli efsane yönetmen Ingmar Bergman’ın 1966 tarihli filmi ‘Persona’nın tiyatro uyarlamasıyla, 13 Ocak’ta NoAct Sahne’de, 24 Ocak’ta ise Kadıköy Theatron’da seyirciyle buluşacak. Gösterimler için biletlere tiyatrolar.com.tr’den ulaşılabiliyor.
Yazar ve dramaturg H. Can Utku tarafından uyarlanan ve Yiğit Tuna’nın sahneye koyduğu ‘Persona’ oyununda Berrin Dinçer ve Eda Erman rol alıyor. Uyarlama, filmin iki karakter arasındaki sürekli kimlik çatışmasını çeşitli yönlerden yorumlamaya uygun sinematografisini, sahne üzerinde farklı bir seyir boyutuna taşıyor.
Saint Benoît Lisesi’nin destekleriyle sahneye koyulan oyun, sezon boyunca farklı sahnelerde seyirci karşısına çıkacak. Gösterimler için biletlere tiyatrolar.com.tr’den ulaşılabiliyor.
Persona
Yazım: Ingmar Bergman
Uyarlayan: H. Can Utku
Sahneye Koyan: Yiğit Tuna
Reji Asistanları: Umut Talay - Fatih Marchal - Meriç G. Doğan
Oynayanlar: Berrin Dinçer - Eda Erman
Seslendirme: Zerrin Mete, Erhan Çene, Fatih Marchal
Dekor ve Işık: Utku Kara – Hilal Polat
Müzik: Deniz Cem Demir
Afiş: Eylül Damla Uzun
Fotoğraflar: Emre Mollaoğlu
Tiyatro Öteki Hayatlar
Galatasaray Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nun eski üyeleri tarafından 2005 yılında kurulan Tiyatro Öteki Hayatlar 13 sezondur aralıksız olarak İstanbul’da perde açıyor. Maya Sahnesi, Oyuncular Kahvesi Cem Safran Sahnesi, Asmalı Sahne ve İkinci Kat gibi mekânlarda 13 sezon boyunca toplam 23 prodüksiyon gerçekleştiren ekip çoğunlukla kendi özgün metinlerini sahneledi. Şimdiye kadar sahnelediği bütün oyunların dünya ya da Türkiye prömiyerlerini yapan grup “Tiyatro öteki hayatlardır” fikrinden yola çıkarak empati kavramını merkeze oturtan bir tiyatro anlayışı içindedir. Günümüz insanının sorunlarını bireysel ya da toplumsal düzeylerde ele alan ve çatışmaları mümkün olduğunca çok taraflı incelmeye çaba gösteren bir yaklaşımın peşindedir. Kadın oyuncuların çoğunlukta olduğu kadrosuyla kadın sorunlarına özel bir ilgi gösteren Tiyatro Öteki Hayatlar, 13 yıllık profesyonel yaşamı boyunca Afife Tiyatro Ödülleri, Sadri Alışık Oyunculuk Ödülleri, Direklerarası Seyirci Ödülleri, İsmet Küntay Ödülleri, Ekin Yazın Dostları Ödülleri’nden toplam 14 ödül kazandı.
Bilgi için: Tiyatro Öteki Hayatlar / Eda Erman / 0533 593 67 80 / ermaneda@gmail.com
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