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    Bergama Uluslararası Tiyatro Festivali programı açıklandı

    Hürriyet Haber
    28.03.2018 - 11:31 | Son Güncelleme:

    10 - 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve gelenekselleşmesi planlanan 'Bergama Uluslararası Tiyatro Festivali'nin bu seneki programı açıklandı.

    Joseph K

    Bergama’yı kültür sanat takipçileri için bir buluşma noktası ve alternatif bir tiyatro şehri yapmak hedefiyle yola çıkan festival programı 4 ana bölümden oluşuyor. ('Berlin-Bergama', 'Asklepion', 'Müdahale' ve 'Birlikte Yapalım'). Berlin ve İstanbul merkezli sanat kolektifi Kabak & Lin, ve Bergama Belediyesinin bir araya geldiği festival, yerel halk, seyirci ve sanatçı arasında gerçek anlamıyla karşılıklı bir ilişki kuracak. Festival etkinliklerinin gerçekleşeceği tarihle içiçe büyüleyici antik tiyatro Asklepion, modern kültür merkezi BerKM, ünlü kilise Kızıl Avlu, muhteşem Akropolis ve Bergama’nın meydanları (Cumhuriyet Meydanı), bahçeli çınar altı kahveleri (Arasta), parkları (Çamlı Park) ve dar taş sokakları, etkinliklerin ve üretimin tüm şehre yayılmasını sağlayarak, gündelik ve tarihi mekânların, aynı amaçla iç içe geçmesini sağlayacak. Detaylı program şöyle:

    10 Mayıs Perşembe
    Copenhagen Comedy School "Catastrophe" & "Big Vic Experience" - 15:00 Asklepion Antik Sahne 
    Açılış Konseri "Anadolu'nun Kayıp Şarkıları” - 19:30 Cumhuriyet Meydanı
    Bergama Şehir Tiyatrosu "Zincire Vurulmuş Antigone" - 21:30 Asklepion Antik Sahne 

    11 Mayıs Cuma
    Neslihan Arol "Meddah Geldi Haaanım" - 12:30 Arasta
    Tiyatro BeReZe "Çok Soğuk" - 14:00 BerKM
    BAM “Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin” - 15:30 Arasta
    BGST "Lorca'nın Açıklı Güldürüsü"  - 15:30 Çamlı Park
    Berksav Oyuncuları "Karmakarışık" - 17:00 BerKM
    Felix Sodemann/Burak Safa Çalış "Seni Görünce Oynayasım Geliyor" - 19:00 Kızıl Avlu
    gastkollektiv "Whispers" - 19:00 Asklepion
    DasDas "Joseph K." - 21:00 Asklepion Antik Sahne

    12 Mayıs Cumartesi
    Mekan Artı "Yaşamak Mı Zor Çince Mi" - 12:30 Arasta
    Bühne für Menschenrechte "die NSU-Monologe" - 14:00 BerKM
    BAM “Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin” - 15:30 Arasta

    (2. gösterim)
    BGST "Lorca'nın Acıklı Güldürüsü" - 15:30 Çamlı Park

    (2. gösterim)
    Çıplak Ayaklar Kumpanyası "Sar" - 17:30 Kızıl Avlu

    gastkollektiv "Whispers" - 19:00 Asklepion

    (2. gösterim)

    Uluç Esen “Faust olan herşey buharlaşıyor” - 21:00 Çamlı Park

    Tuğsal Moğul "Der kleine Spatz vom Bosporus" - 21:00 BerKM

    13 Mayıs Pazar
    Neslihan Arol "Meddah Geldi Haaanım" - 12:30 Arasta

     (2. gösterim)
    Copenhagen Comedy School "Catastrophe" 14:00 Çamlı Park

    (2. gösterim)
    Mekan Artı "Yaşamak Mı Zor Çince Mi?" 15:30 Arasta

    (2. gösterim)

    Çıplak Ayaklar Kumpanyası "Sen Balık Değilsin Ki" 17:30 Kızıl Avlu
    Studio Я / Modjgan Hashemian "bodytext"  18:30 BerKM

     

    Attis Theater "Ajax, the Madness" 20:30 Asklepion Antik Sahne

     

    Festivalin iletişim bilgileri;

    facebook;

    https://www.facebook.com/bergamatiyatrofestivali/  

     web;

    http://www.bergamatiyatrofestivali.com/

     iletişim;

    info@bergamatiyatrofestivali.com

    Bergama Uluslararası Tiyatro Festivali programı açıklandı

    Etiketler: Kitapsanat , Bergama Uluslarası Tiyatro Festivali , izmir
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