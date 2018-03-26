İSTANBUL Arkeoloji Müzesi’ne kayıtlı 150 parça eseri bir internet sitesinde 75 bin liradan satışa çıkaran Cem İncesulu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Önce internet sitesinden eserlerin satışı iptal edildi ardından da eşi Vasfiye Ayşa İncesulu’nun koleksiyonerlik belgesi iptal edildi.

16 Mart 2018 taraihinde Hürriyet, ‘Sahibinden Kelepir’ başlığı ile bir internet sitesinden İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne kayıtlı eserlerin satılmaya çalışıldığını duyurmuştu. Kendisinin müzeye kayıtlı koleksiyoner olduğunu ileri süren Cem İncesulu, 150 parça eseri 75 bin liraya satmak istediğini ilan etmişti. Ancak İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri Cem İncesulu’nun 2011 yılında koleksiyonerlik belgesinin iptal edildiğini, satılmak istenen eserlerin eşi Vasfiye Ayşe İncesulu’ya ait olduğunu belirterek satışın yasal olmadığını açıklamışlardı. Telefonla görüştüğümüz Cem İncesulu ise koleksiyoner olduğunu ve yeni eve taşındığını, yer darlığından eserleri satmak istediğini söylemişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı satışı internet üzerinden durdurdu. İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri eserleri yerinde inceleyerek sayımını gerçekleştirdi. Eserlerin başka bir koleksiyonere devri istendi. Satış yapılmadığı için 2863 sayılı yasa kapsamında bir suç unsuru oluşmadığından savcılığa gidilmedi. Diğer yandan Vasfiye Ayşe İncesulu’nun da koleksiyonerlik belgesi iptal edildi.