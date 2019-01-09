Kanatlardan dünyaya bakmak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKanatlardan dünyaya bakmak
GeriKitap Sanat Kanatlardan dünyaya bakmak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
DEVRİM YILMAZ / dgulyilmaz@gmail.com
09.01.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Kanatlardan dünyaya bakmak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kanatlardan dünyaya bakmak

Ömür Kurt, ‘Yaban Ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu’nda okurlarına bir yaban ördeği ailesinin kanatlarında, gökyüzünden dünyayı ve insanları izletiyor. Kitap, savaş ve barış, iyi ve kötü, vatandaşlık ve mültecilik gibi zor konuları da edebi tattan ödün vermeden ele alıyor.

“Hayvanlar sınırlar arasında özgürce gezerler. Kimse onlara pasaport sormaz, sınır ihlali yaptığı için onları cezalandırmaz, onları sınır dışı etmez...” Yazar Ömür Kurt, çıkış noktasını yukarıdaki cümlelerle özetlediği kitabı ‘Yaban Ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu’yla bize kendimizin dışına çıkma, dünyaya başka canlıların gözünden bakma şansı veriyor; bir yaban ördeği ailesinin kanatlarında gökyüzünden izlediğimiz bu dünyanın biz insanların eseri olduğunu vurgulayarak.

Ama önce bu yaban ördeği ailesi neden sürüden ayrı bir başına göç ediyor, ona bakmak lazım. Başlangıçta her şey çok normaldir ve Bay Cesur ile Bayan Pembeburun kabileleriyle birlikte göç zamanını beklemektedirler. Ancak normallik o kadar kaygan bir zemindir ki bir anda öte tarafa kayar, öteki oluverirsiniz. Pembeburun ile Cesur’un yavrularının geç doğması da bu çeşit bir sebep oluyor ve yavrucak ‘uğursuz’ diye yaftalanıyor. Söylentinin başını Kahinördek’in çektiğini ama ‘bencilliğin örgütlenme hızıyla’ paralel olarak bütün kabileye yayıldığını da ekleyelim. Uzun sözün kısası, kabile üyeleri yavrunun göç yoluna dayanacak kadar serpilmesini beklemek bir yana, ondan bir an önce kurtulmak gerektiğine inanarak yola koyuluyorlar.

“Güneş ve ışık peşinde gurbetten gurbete, ülkeden ülkeye uçup giden, uçup gelen kanatlı türküler…”
Halikarnas Balıkçısı’nın ‘mavi özgürlüklerde uçan birer türküye’ benzettiği kuşlardan bambaşka ezgiler yayılıyor şimdilerde; artık ne mavilikler özgür ne gökyüzü sınırsız. Yaban ördeği ailesi bir başına çıktığı göç yolunda, göğü delercesine yükselen binalardan kaçarken fabrikaların zehirli gazlarına, savaşlardan kaçarken orman yangınlarına, uçaklardan kaçarken kimyasal atıklara yakalanıyor. Paytak, hayatı, dünyayı ve insanları bu yollarda tanıyor. Güzelliklerle dolu kuzey ormanlarındaki yaşamlarından sonra içine düştükleri renksiz, hayvansız, oyunsuz ve ağaçsız kentlere Paytak’ın gözlerinden bakarken yarattığımız dünyanın ne kadar anlamsızlaştığını görüyoruz. Yazarın zıtlıkları ustaca kullanarak yarattığı bu atmosfer uçurumu derinden hissetmemizi sağlıyor.
Ancak yaşamın çelişkileri bu kadarla sınırlı değil; savaş ve barış, iyi ve kötü, vatandaşlık ve mültecilik gibi zor konuları da edebi tattan ödün vermeden, didaktikliğe kaymadan anlatan Ömür Kurt, okuru fark ettirmeden metnin içine çekiyor, bu uzun, meşakkatli ve maceralı yolun yolcusu kılıyor.

Buraya kadar yaşadıklarımızsa yolun sadece başlangıcı. Binbir güçlükle mola yerine varan yaban ördeği ailesinin, eski kabile üyeleriyle karşılaşmaları sürprizin en büyüğü. Tam dargınlıklar unutuluyor, küskünler barışıyor derken avcıların saldırısı her şeyi yeniden alt üst ediyor. Yolculuğu boyunca insanları sorgulamış olan Paytak kararını vermiştir artık, ‘insanlar kötü!’

Ama Paytak’ın insanlarla son yakın teması olmayacak bu. Çok geçmeden yaşayacağı başka maceralar onu ailesinden ayırırken insanların tam ortasına atacak. Ve sorgulaması devam edecek; insanlar gerçekten kötü mü, yoksa bir umut var mı hâlâ?

Ömür Kurt, Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı tarafından 2017 yılının çocuk romanı seçilen kitabıyla bir tarafta iyinin, bir tarafta kötünün olduğu çatallı bir yol ağzına koyuyor insanlığı; hangi yoldan gideceğiniz size kalmış.

Kanatlardan dünyaya bakmak

YABAN ÖRDEĞİ AİLESİNİN GÖÇ YOLCULUĞU
Ömür Kurt
Resimleyen: Hande Ünver
Altın Kitaplar, 2018
95 sayfa, 12 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2018'in en iyi 50 kitabı

2018'in en iyi 10 tiyatro oyunu

2018'in en iyi 10 sergisi

Tanrı’ya yönelik bir söz