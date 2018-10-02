BaÅŸka Sinema AyvalÄ±k Film Festivali baÅŸlÄ±yor
BaÅŸka Sinema AyvalÄ±k Film Festivali, 5-10 Ekim tarihleri arasÄ±nda AyvalÄ±k Amfitiyatroâ€™da gerÃ§ekleÅŸecek
Kariyo & Ababay VakfÄ± ana sponsorluÄŸunda gerÃ§ekleÅŸtirilecek BaÅŸka Sinema AyvalÄ±k Film Festivali, 5 Ekim Cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak. Festival boyunca hem yurtiÃ§i hem yurtdÄ±ÅŸÄ± festivallerinde son dÃ¶nemde isimleri sÄ±klÄ±kla duyulan 40 film sinemaseverlerle buluÅŸacak. Festival programÄ± iÃ§erisinde; sÃ¶yleÅŸiler, paneller ve atÃ¶lyeleri de barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Film gÃ¶sterimleri sonrasÄ±nda yÃ¶netmen ve oyuncularÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla sÃ¶yleÅŸiler gerÃ§ekleÅŸecek.
Festival, 5 Ekim akÅŸamÄ± AyvalÄ±k Amfitiyatroâ€™da dÃ¼zenlenecek tÃ¶renin ardÄ±ndan baÅŸlayacak. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde festivalin ana sponsoru Kariyo & Ababay VakfÄ±â€™nÄ±n (KAV) YÄ±lÄ±n YÃ¶netmeni Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibine takdim edilecek. KAV tarafÄ±ndan seÃ§ilen yÄ±lÄ±n yÃ¶netmenine vakÄ±f tarafÄ±ndan 100.000 TL para Ã¶dÃ¼lÃ¼ verilecek. YÄ±lÄ±n YÃ¶netmeni Ã–dÃ¼lÃ¼â€™nÃ¼ kazanan yÃ¶netmenin filmi 6 Ekim saat 20.30â€™da Vural SinemasÄ±â€™nda gÃ¶sterilecek.
Festival; KÃ¶pek DiÅŸi, TheLobster ve Kutsal GeyiÄŸin Ã–lÃ¼mÃ¼ filmleriyle dÃ¶neme damga vuran yÃ¶netmenlerden Yorgos Lanthimosâ€™un son filmi The Favourite ile baÅŸlayacak. Festivalin kapanÄ±ÅŸÄ± ise AÃ§Ä±khavada Sinema bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Cunda Meydaâ€™nÄ±nda gÃ¶sterilecek Ali Atay yÃ¶netmenliÄŸindeki Ã–lÃ¼mlÃ¼ DÃ¼nya filmi ile yapÄ±lacak. Filmin oyuncu kadrosunda Sarp Apak, DoÄŸu Demirkol, Ä°rem Sak gibi isimler de bulunuyor.
Festivalde gÃ¶sterilecek filmler yetenekli oyuncu kadrosu ve baÅŸarÄ±lÄ± yÃ¶netmen kadrosuyla dikkat Ã§ekiyor.
Festival biletleri biletiva.com Ã¼zerinden ve Sanat FabrikasÄ± giÅŸelerinden 10 TL olarak satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Hafta iÃ§i gÃ¼ndÃ¼z seanslarÄ± 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ izleyiciler ve Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in 5 TL olarak belirlendi. AÃ§Ä±khava gÃ¶sterimleri ve paneller Ã¼cretsiz olacak.
DetaylÄ± bilgi iÃ§in: http://www.baskasinema.com/ayvalik-film-festivali/
Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle