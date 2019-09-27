Bas gitar efsanesi İstanbul'da!

Bas gitarın yıldız isimlerinden Stanley Clarke İstanbul'a geliyor. Uzun kariyerinde caz harici türlerde de başarı kazanmış olan ve Türkiye’de öteden beri caz ve caz-füzyon türlerinde tanınan Clarke ve ekibi 16 Ekim Çarşamba gecesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnede olacak.

1951 Philadelphia doğumlu Amerikalı müzisyen yola akordeon ile çıktı, oradan keman ve viyolonsele uğradıktan sonra bas gitarda demir attı. Lisedeyken R&B ve rock gruplarında çaldı, ancak New York'a taşındıktan sonra caz devi Pharaoh Sanders ile çalıştı ve pek çok büyük isimle çaldı.

Esas grubu, Chick Corea ile beraber sırtladığı Return to Forever oldu. Bu grup rotasını rock etkili füzyona çevirince, Clarke de elektrikli bas gitarda zirveye oturdu. Onun kariyeri boyunca birlikte çalıştığı ya da sahneyi paylaştığı isimlerden bazıları şöyle: Quincy Jones, Stan Getz, Art Blakey, Paul McCartney, Jeff Beck, Keith Richards, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Chaka Khan, The Police, Herbie Hancock, Al di Meola, Bob Marley, Miles Davis... Burada söz konusu olan 40'ın üzerinde albüm kaydetti, dört kez Grammy ödülü aldı, Emmy ödülü adaylığı olan, altın ve platin plaklara sahip bir büyük virtüoz... Clarken son olarak 2013'te ünlü Downbeat dergisinin okur ve eleştirmenleri tarafından 'Yılın En İyi Bas Gitaristi' seçilmişti.

Stanley Clarke ayrıca 13 yıl önce eşi Sofia ile kurduğu vakıf aracılığıyla yetenekli genç müzisyenlere burs olanakları sağlıyor.

Müzisyen, 2014 Eylül'ünde albümü 'Up' hakkında ise şöyle konuşuyordu: "Kaydettiğim en enerjik, ritmik ve yüksek albüm bu olmalı. Amacım dostlarımla bir albüm kaydetmekti, dolayısıyla her kayıt aşamasında çok eğlendik. Çevremde birlikte olmaktan mutlu olduğum insanlar olunca hiç zorlanmadık. Herkes hazırlıklıydı, geldiler, çaldılar, kaydettik. Ve hepsi, gerçekten de büyük müzisyenlerdi."

'Up', elektrik ve akustik basın dengede olduğu, çok renkli, derinlikli ve sıcak bir albüm ve güzel bir sürpriz olarak şarkılar arasında, Clarke'ın başyapıtlarından, 1976 tarihli School Days'in yeni yorumu da bulunuyor.

Stanley şimdi dört sene aradan sonra çıkardığı albümü The Message ile tekrardan yollarda.

Stanley Clarke'ın kontrabas çaldığı ekipte Beka Gochiashvili e-bas, Cameron Graves klavye, Shariq Tucker davul, Mader Saler ve Tabla Evan Garr viyolin çalıyor.