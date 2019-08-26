Barış İçin Müzik'in çocukları sahnede
Barış İçin Müzik Vakfı’nın genç müzisyenleri ENKA – Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserde izleyicilerle buluşuyor.
İmkânları sınırlı çocuk ve gençlere karşılıksız müzik eğitimi olanağı sağlayan Barış İçin Müzik Vakfı, Enka Kültür Sanat tarafından düzenlenen 'Açıkhava Buluşmaları' kapsamında 27 Ağustos salı günü saat 16:00’da Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserde izleyicilerle buluşuyor. Barış İçin Müzik Edirnekapı Çocuk ve Gençlik Orkestrası’nın vereceği konser, 5-16 yaş arası tüm çocuklara ücretsizdir.
Kurulduğu 2005 yılından bugüne kadar 7.000’nin üzerinde çocuk ve genci müzikle buluşturan vakıf, mümkün olduğu kadar fazla çocuğun sanatsal yaşam hakkı önündeki engelleri kaldırmayı, barışın sesini müzik aracılığıyla duyurmayı, genç bireylerin sanat aracılığıyla hem kendilerinde hem de toplumda olumlu dönüşümler yaratmalarına olanak sağlamayı amaçlıyor. Oluşturulan programa katılan 7-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler burada kendilerine sağlanan enstrüman ve eğitmenlerle çok sesli evrensel müzik eğitimi alıyorlar.
Etkinlik biletlerine biletix’ten ulaşabilirsiniz.
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