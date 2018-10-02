Barış İçin Müzik Vakfı sesini Ardahan’da duyuracak
Barış İçin Müzik Vakfı, ‘Müzik Aracılığıyla Eşit Haklar’ projesinde yer almak üzere Ardahan‘a gidecek.
Barış İçin Müzik Vakfı, İsveç Enstitüsü´nün “creative force” programı kapsamında gerçekleştirilecek “Equal Rights Through Music / Müzik Aracılığıyla Eşit Haklar” projesi ile sesini Ardahan‘da duyurmaya hazırlanıyor. İsveç Kulturvaggan Derneği’nin başvurusunu yaptığı proje, Türkiye’den Ardahan – Koyunlu Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği , Koyunlu Köyü İlköğretim Okulu ve Barış İçin Müzik Vakfı ortaklığında ortaya koyulacak. Bu kapsamda, Barış İçin Müzik eğitmenleri 4-7 Ekim tarihleri arasında Ardahan ilinin Göle ilçesinde yer alan Koyunlu Köyü’ne çalışma ziyaretinde bulunacak. Eğitmenler Koyunlu Köyü İlköğretim Okulu’na devam eden 6-14 yaş arası çocuklara yaylı enstrüman eğitimi verecek. Yapılacak üç günlük çalışmanın sonuçları, verilecek konser ile köy halkıyla paylaşılacak. Proje, çocukların yaratıcı faaliyetlere erişimine olanak sağlayarak kendilerini sanat aracılığıyla ifade edebilecekleri bir platform oluşturmayı hedefliyor.
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